Estos son los jurados que elegirán a las Falleras Mayores y Cortes de Honor 2026

Proclamar, porque es verdad, que la asamblea de presidentes tuvo una asistencia de esas de récord habría que calificarlo como una buena noticia. Pero no lo es. Porque este lleno absoluto fue para un único objetivo: votar los jurados que elegirán a las falleras mayores de València y cortes de honor. 304 papeletas depositadas, que es una cifra, teóricamente, muy potente.

Pero no es una buena noticia porque este interés no se corresponde, ni de lejos, o de muy lejos, con las asambleas en las que, también una vez al año, se determina el funcionamiento del Concurso de Fallas. Es decir, la composición y actuación de los jurados. Esta asamblea, con la que siempre arranca el parlamento fallero, es indicativa de qué son las cosas que verdaderamente interesan a la sociedad fallera. O, por lo menos, en qué orden de prioridades. Y siendo las falleras mayores de la ciudad un activo importante, al que incluso se le puede sacar aún mucho más jugo, no resulta edificante que el concurso de arte efímero, ese que teóricamente es la esencia de la fiesta, presenta año tras año una asistencia infinitamente menor.

Y por si fuera poco, el proceso está necesitado de una depuración absoluta. Porque los jurados se presentan libremente, pero muchos de ellos no deberían estar ahi. Esa siempre difusa línea de "no tener relaciones con las candidatas" está más que rebasada en más de una ocasión. Y además, las votaciones son corales. Los presidentes, muchos presidentes, no votan la capacitación de los aspirantes, sino al dictado de la recomendación o la afinidad.

Y así, todo ese proceso, agitado, no mezclado, da como resultado cuatro personas elegidas por la asamblea, tres designadas por el presidente y que San José reparta suerte. Cuanto más se preocupen por votar con seriedad, honestidad y rigor y menos dar saltitos al grito de "abrazo colectivo", mejor que mejor. Pero eso se sabrá a partir del día 27, con la primera parada en el Roig Arena, y se rematará el 13 de octubre con la Telefonada.

El concejal de Fallas también desveló los tres miembros a los que tiene derecho.

Y así, los responsables de la elección de las mayores está formado por Beatriz Ramos Lluna, vicepresidenta de la JCF y corte de honor 2004; Sandra Muñoz, fallera mayor de València en 2012, Beatriz Donnay, corte de honor en 2009, que estarán acompañadas por los cuatro elegidos por la asamblea: los presidentes Xelo Salavert y José de la Guía, Carolina Albiach por la JCF y Gloria Arenas por falleras de a pie.

Este es el jurado de infantiles / Moisés Domínguez / D

Jurado de infantiles

En infantiles, la triada presidencial está formada por Omar Soler, delegado de Prococolo de la JCF, Vanessa Lerma, fallera mayor de València 2003 y Beatriz Lluch, corte de honor 2010.

La asamblea, a su vez, seleccionó por votación a los presidentes Luis Agudo y José Luis Sánchez; Rosa Ferris como miembro de la JCF y Toni Carceller como fallero de a pie.