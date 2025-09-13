Especialista en venta digital... y en correr los «Superhalfs»

Rica en matices. La vida de Celia puede ser favorable: «estoy muy feliz donde trabajo: llevo la tienda digital de Consum y el servicio a domicilio» y a veces traer algún revés: «no fui fallera mayor infantil porque el año que me tocaba faltó mi madre y en los siguientes años le tocaba a niñas que eran mayores que yo. Sí, ya sé que suena raro pero así fue. Mi padre, que es mi «papi-mami», me dijo que mi sueño se cumpliría con el tiempo. Pude presentarme a una preselección porque la niña que le tocaba no lo hizo y ahora sí que me ha llegado el momento. He cumplido mi sueño, que también habría sido el de mi madre». Sin olvidar: «En la ofrenda llevaba su enagua, que es muy especial y en el ramito llevaba una cintita».

Celia, en su atipica preseleccion la nave casal de la Nova de Benicalap / Fotofilmax

Defenderá los colores de la falla Beatriz Tortosa. «Vivía en el barrio y es la falla de toda la vida, la de mis y mis abuelos y mis tíos... Yo nací un 13 de marzo y el 14 ya me estaban apuntando. Es la falla de debajo de casa. Ya no vivo allí, pero no me importa seguir haciendo el paseo. Vivo en la zona de Cánovas, pero cruzo el puente de las Flores y estoy en seguida. Andando o en Valenbisi».

De las prácticas a la plaza

La habíamos dejado en las oficinas centrales de Silla, controlando la venta on line del supermercado naranja. «Cuando terminé los estudios me tocó allí las prácticas. Trabajaba de lunes a jueves y, los viernes y sábado estaba en la tienda de la calle Sueca». Exprimiendo el día a día. «Hubo una vacante y me ofrecieron entrar exactamente en el mismo sitio en el que había estado de becaria. Formo parte de un equipo de técnicos con un jefe de área. En la entrega a domicilio las tiendas preparan los pedidos por franja, resolvemos los problemas que surjan... Sí, es un trabajo entretenido. No te aburres».

Un trabajo al que ha llegado tras estudiar ADE. «Y este año he compaginado el trabajo con un máster en Dirección y Gestión de Proyectos. Quiero seguir creciendo».

En la "nit de la plantà" de su falla / Falla B. Tortosa

Corredoras de medios maratones

Y decíamos que es rica en matices porque las aficiones deportivas no son cualquier cosa: «me gusta nadar, ir en bici..., pero sobre todo correr. Ahora estoy con el medio maratón. Me he apuntado al reto de las «Superhalfs», que son las seis más importantes de Europa. Ya tengo València y Berlín». Defensora del turismo deportivo «porque es una forma maravillosa de hacer deporte y viajar». Viene de correr la media de Formentera y «en la próxima de València quiero bajar ya de dos horas». Igual hay suerte y no la corre: es el 26 de octubre. Si un sobre le es favorable, igual está, pero presidiendo la salida.