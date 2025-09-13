La segunda experiencia «Úbeda» a las puertas de la corte de honor

Úbeda y la falla San José de la Montaña son sinónimos de pertenencia y de implicación. «La parte más tradicional fallera es la de mi padre. Ha sido vicepresidente toda la vida, mi hermana y yo llevamos también toda la vida de directivas... nos hemos criado en la falla. Lo que se dice de toda la vida. Vivo en la propia calle que da nombre a la falla... ¿qué más se puede pedir?». Con la particularidad de que, al referirse a San José de la Montaña lo hace como «avenida», que las cosas tienen una categoría y «lo han cambiado hace unos años».

Y Úbeda y Preselección remite a no hace tanto tiempo atrás: su hermana Salud Úbeda estaba en la misma condición que ella hace dos años, con los dos pies no en el Roig Arena, sino en la Fonteta. Optó a todo en la que acabó siendo corte de María Estela. «Ahora estamos con los papeles cambiados. A las dos nos encantan las Fallas. La tengo de ayudante personal. De la Fonteta y los días previos guardo unos grandes recuerdos. Sé que lo disfrutó y fue súper feliz aunque no saliera».

El pase de Noemí como preseleccionada / Fotofilmax

A pie de falla antes de la cremà, en su complicado 19 de marzo / Falla S. José de la Montaña

A Salud le pusieron el nombre por Algemesí, el pueblo materno. El suyo... no está claro cómo se le dice. «La decisión en este caso le tocaba a mi padre. Soy Noemí, efectivamente, con acento en la i. No te sabría decir cuantas veces me lo cambian por NoemI, si acento. Hasta en una misma frase me lo han dicho de las dos formas». Pero que quede claro que es aguda talmente.

Está estudiando ADE «y trabajo en un colegio de monitora. Es una oportunidad y me encantan los niños de siempre. Siempre he estado ligado a extraescolares de mi colegio y es un trabajo que me encanta: es en Escolapias». Apenas unos cientos de metros hacia abajo.

Falleras Mayores en la Ofrenda 2025. Día 17 (3/4) /

La sorpresa de la casa

No fue fallera mayor infantil y si fue mayor fue «a partir de haber visto a mi hermana. Yo siempre he sido la sorpresa en casa. Fue un año increíble, una alegría permanente»

O casi siempre: «Mi anécdota quizá no es la más bonita, pero le da mucho mas significado a todo. El día 19 me puse malísima. No pude ir a la Misa de San José, que para nosotros es un acto muy importante. Tuve que ir al hospital a que me pusieran goteros... cuando estaba en el hospital, a las ocho de la tarde, veía que se iba a quemar la falla. Pasara lo que pasara tenía que salir. Me quité los goteros, me vestí de valenciana y ese momento de entrar en el casal, viendo a todo el mundo apoyándome, después de un día tan duro, sin poder disfrutar del 19 siendo fallera mayor había sido muy, muy complicado... solo por ese apoyo todo vale la pena».