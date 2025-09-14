Del simulacro de huracanes al tornado de emociones falleras

«El primer día de clase, lo primero que hago es escribirlo en la pizarra: Ariana». Y aún así, está claro que llevará a confusión con Adrianas o Ariadnas. «Ahora ha salido Ariana Granden y eso ayuda. Me llaman igual Ari que Ariana y me gustan las dos. Mis padres me querían poner María al principio, pero al final empezaron a buscar en libros de nombres y ya ves que fueron a por uno más original».

Es profesora de Inglés en un colegio público. O sea, «con plaza asegurada, aunque soy muy de cambiar y vivir experiencias nuevas. De momento me he sacado la oposición, estoy en un colegio, puedo cambiar a otro...». Se llama seguridad y tranquilidad para el futuro. «Es calidad de vida». Su día a día es cruzar desde cerca del barrio fallero «vivo por Juan XXIII» al docente, en La Fonteta. «El primer año estás de prácticas y eliges entre una lista que te dan y al siguiente ya te dan la definitiva». Todo un mundo.

Ariana, preseleccionada / Fotofilmax

De Londres a Miami

Pero ella destaca de si misma la capacidad «para salir de la zona de confort. He sido au pair en Londres, estuve en un colegio concertado, monitora de verano, y he estado de maestra en Estados Unidos un curso entero, dentro de un programa ministerial que te conceden la oportunidad de ir. Yo estuve de profesora de español en Miami».

Con lo que no le han faltado «ni los simulacros de huracanes ni las medidas de seguridad de tener el aula cerrada por si entraba alguien armado». Pero da igual: «El Roig Arena serán tensiones, pero también ilusiones diferentes. Vivir las Fallas desde la experiencia que voy a tener es increíble».

Un clásico de las falleras de Zaidía: la procesión de María Auxiliadora / Falla Nador

En las Torres de Serranos, en la recogida conjunta de los ninots / Falla Nador

Nador-Miraculosa se deja ver por lo más alto periódicamente. «Es mi familia de toda la vida, la de mi familia, mis amigos... todos estamos allí». Y, al final, las que fueron de la corte se entrecruzan: «soy cuñada de Patricia Marset: soy la novia del hermano de su marido». O sea, su concuñada. «Y tengo relación con Mar López de Briñas, que fue corte infantil en 2012, sus padres y los míos son íntimos y su padre ha sido mi presidente. O, por ejemplo, Mireia Carrasco Amat, que fue infantil en 2006 y somos amigas desde niñas. Si, lo he vivido de cerca siempre»

Galería de Falleras Ilustres de la Ofrenda 2025 (2/4) /

Infantil, no; mayor, si y mil veces sí

No fue fallera mayor infantil «y eso que me insistieron: los amigos en la falla... pero mira, no fui. Mi hermana lo ha sido, mi hermano presidente infantil...» pero no se vio en aquel momento. «Pero de mayor sí que tenía claro que no me lo iba a perder. He sido ahora por circunstancias de la vida: la oposición, lo de Estados Unidos... ha sido este año y mejor imposible». Aún puede ser mejor si se une a la galería de honor de Nador-Miraculosa.