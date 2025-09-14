Las pruebas de Fallera Mayor de València simulan "un fin de semana cualquiera"

La carrera por ser Fallera Mayor e Infantil de València, o en su defecto corte de honor, ha empezado a toda velocidad. Y lo ha hecho, tal como estaba previsto, con un calendario marcado previamente en cuanto a espacios para realizar las pruebas. Con jornada doble para mayores e infantiles, los jurados han trabajado con las 73 candidatas. Este año se ha optado por reducir el margen de tiempo, que pasa a ser de dos semanas y no tres como hasta ahora. La propia asamblea de elección de jurados ya se convocó más tarde que en años anteriores y, de cualquier modo, hay 14 días hábiles para hacer las pruebas y tomar las decisiones.

Las sesiones de este fin de semana han estado caracterizadas por la salida a exteriores con la indumentaria tradicional. Sesiones largas, exigentes, que no son más que un simulador de lo que encontrarán todas ellas si, finalmente, son elegidas en la noche del 27 de septiembre en el Roig Arena. Es verdad que las exigencias de fin de semana como falleras mayores de comisiones también son exigentes, especialmente a partir de la segunda mitad del ejercicio. Pero en el caso de las elegidas será una constante prácticamente desde el primer día, y para eso también hay que estar aleccionadas.

En el caso de las mayores, además, era doblemente necesario porque el próximo fin de semana lo emplearán en la convivencia en Palma de Mallorca, y aunque pueden volver a vestirse cuando el jurado lo precise -como cuando ya ejercen oficialmente-, este fin de semana era de obligado cumplimiento.

Basílica y Museo de la Seda reciben a las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2026 /

Barco para las niñas... pero en puerto

Las infantiles emplearon el sábado en hacer la doble visita al Museo de la Seda y a la Basílica, incluyendo una "passejà" entre uno y otro lugar, lo que supuso un auténtico baño de multitudes en un centro de la ciudad plagado de turistas. También han estado en la sede de Benicalap-Campanar para hacer una convivencia. Las niñas no van a tener viaje en barco, pero sí que han acudido a la sede de Trasmed para entrar en uno de los barcos que cubren las líneas y lo han recorrido de arriba a abajo y han acudido a un taller de nudos marineros. También han estado en el Museo Fallero para hacer tomas de vídeo que se utilizará como imágenes auxiliares en el acto del Roig Arena.

Prueba de resistencia

Las mayores tuvieron una particular prueba de resistencia de los moños, puesto que fueron enlazando la misma sesión de audiovisual; una sesión de "supuestos" y una merienda-cena en Benicalap-Campanar, con organización propia de las mesas y, a la mañana siguiente, las visitas al Museo de la Seda y la Catedral.

Candidatas a prueba... y jurados a prueba

Queda mucho trabajo por medio, incluyendo las entrevistas individuales y todo tipo de actividades grupales. Después ya llegarán los debates entre los jurados, que ahí pondrán a prueba no solo a las candidatas, sino a ellos mismos. Para demostrar que están ahí legítimamente. Es decir, que es verdad que no tienen relaciones que "traspasan la raya" o si, por el contrario, no debían haberse presentado por lo menos este año. Eso lo verán, o lo deben ver, el resto de jurados.