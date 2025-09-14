Una pediatra que hace la ruta Gandia-Pinedo por las Fallas

«Mis compañeras residentes, mis tutores y mis adjuntos me han ayudado y facilitado mucho las cosas con cambios de guardias. Al final miro hacia atrás y veo que he perdido muy pocos actos. Lo que sí que he perdido y no las puedo contar son las horas de sueño, pero te garantizo que si algo tengo, es energía». ¿Quién puede verse obligada a combinar guardias, sueño y Fallas?. Pues Mar Peris y quienes son como Mar Peris. «Soy Médico Residente en el Hospital de Gandia. En la especialidad de Pediatría». Y este año de fallera mayor lo ha hecho a base de esa marquetería laboral. «Tengo un piso allí, pero iba y volvía cuando podía. Estoy al lado». Un poco relativo lo de cerca la ruta Gandia-Pinedo, especialmente a la hora de echar gasolina. «Lo normal es que vuelva los fines de semana o algún día especial. Como los de fallera mayor en la comisión».

El 3 fue su número de la suerte en la preselección / Falla Mossen Josep Cuenca

Tras la preselección no han faltado los actos, como la participación en la Festa Grossa / Falla Mossen Josep Cuenca

Sudor y lágrimas

Sigue haciendo camino en la más que exigente profesión. «Estoy en Pediatría, que es una especialidad bastante solicitada. Y si: me costó mi esfuerzo, mis lágrimas y mi sudor. Al segundo intento. Y digo al segundo porque el primero lo repetí porque al principio quería hacer ginecología, lo mismo que mi madre. He aprendido mucho de ella con la consulta, con los partos..., pero lo que más me gusta el bebé. Dos días antes de elegir repetí y me fui a pediatría. Todos los días me reafirmo. Veo un niño en Maternidad y me vuelvo loca».

Las candidatas a Fallera Mayor de València en la "punxà" /

Todo Pinedo

Pinedo cien por cien. «Es mi familia, son mis raíces..., me encanta vivir de Pinedo. Somos muy de allí. Mis abuelos, sus antepasados... y vivo en la última casa antes de llegar a la playa, en la Cruz. Casa, pero casa, casa, con vistas al mar. ¿Cómo no me va a gustar estar allí?». Tan Mar como su nombre. «Eso es cosa de mi hermano y jamás se lo agradeceré lo suficiente».

Contemplando la "cremà" de su falla / Falla Mossen Josep Cuenca

Fallera dos meses antes de nacer

Fallera toda la vida «de antes de nacer. En marzo ya me apuntaron, dos meses antes llegar». Fue fallera mayor infantil en 2008 y preseleccionada para la que acabó siendo corte infantil de 2009. «Me acuerdo perfectamente, tanto de las que salieron como de las que no» -entre las que hay nuevamente compañeras de aventuras-. Ahora cambia la Fonteta por el Roig Arena. «Tengo mucha curiosidad por saber cómo será». Ahora ha repetido fallera mayor, pero adulta y repite escenario para soñar. A pesar del trabajo en el hospital. «Era el momento y eran las ganas y, por qué no, la valentía». ¿Cómo se gestiona? «Durmiendo poco. Con ganas se puede todo». Evitó la votación «porque en mi año no se presentó nadie más». Conclusión, «era el momen to». El tiempo dirá si ahora es tiempo para más cosas.