Boda aplazada por la dana y exaltación pocos días después

La vida reciente de Miriam parece de película, pero es realidad, la misma que tanta gente ha vivido en los últimos meses: «Tenía la boda el 2 de noviembre, con la masía en Chiva y el traje en Alfafar. Ni el lugar estaba en condiciones, ni se podía acceder a la tienda, ni había autobuses... decidimos aplazarla a enero. Tres semanas después fue mi presentación como fallera mayor». Todo apostado al 2025, como la preselección. Solo una cosa se quedó en su sitio: «el viaje de novios, que tuvimos que hacer en la fecha prevista de noviembre. No te creas que era fácil pensar en irse después de lo que había pasado, pero estaba pagado, mi permiso en Consellería concedido... no fue el viaje como lo habríamos soñado».

Miriam desfila ya como preseleccionada en el casal de Acacias-Picayo / Fotofilmax

Por la peluquera

La conclusión es que «hemos salido más fuertes» y con la ilusión en un año que ha sido redondo en su vida y que empezó «porque hubo suerte: en mi falla se elige la fallera mayor por antigüedad, pero este año pude serlo; además, una amiga me pasaba la banda». Porque antigüedad la tiene limitada en Juan XXIII «porque de niña fui de Borrull-Socors. De allí es toda mi parte de pequeña, allí fui fallera mayor infantil...» y se incorporó a la comisión de Benicalap «a través de mi peluquera. Ese año se vino también a vivir a València mi pareja desde Almería y yo quería que conociera las Fallas porque sabía que le gustaría mucho». Pero echen cuentas: «nos apuntamos en noviembre de 2019». Ya saben lo que pasó en marzo de 2020. «Le dije que ya conocería las Fallas como toca y, finalmente, lo ha hecho. Estamos súper a gusto con esta nueva familia y estamos en la delegación de Festejos». Para cuando aterrizó en la comisión acababa de terminar su paso por la corte la última representante de esta comisión en lo más alto, Azahara Vallet, de la corte de Marina Civera.

Presidiendo la Ofrenda del pasado mes de marzo / Falla Juan XXIII

Educación Especial

Luego volveremos con la cosa familiar. En lo profesional es profesora. «Este año he estado en un colegio de Educación Especial porque mi especialidad es la Pedagogía Terapéutica. He trabajado en la transición a la vida adulta, tenía siete alumnos de 18 años, cada uno con sus características. Ha sido un año enriquecedor, porque he aprendido mucho. Estimulamos los sentidos y los preparamos». Mucha vocación se requiere para la educación especial. «Puede ser más complicado porque cada niño es un caso diferente, pero cada pequeño gesto de afecto se valora más que en un colegio ordinario. Te lo aseguro».

La cita más insólita

Decía que su ya marido había venido de Almería. «¿Cómo nos conocimos? No te lo vas a creer: jugando en un trivial on line. Lo que son las cosas, el azar me lo puso como rival de juegos, empezamos a jugar y a jugar» un mensaje por privado «de si vas a ganar alguna partida»... y todo lo demás está escrito. A lo fallero aún le quedan episodios.