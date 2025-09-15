Agenda de las Fallas del 15 al 21 de septiembre
Con las pruebas de selección de las falleras mayroes de València a su ritmo, la fiesta sigue creciendo en progresión geométrica y las comisiones van solapando las primeras fiestas de Mig Any con las primeras Semanas Culturales. Lo que supone, en definitiva, actividad y movimiento, con el ejercicio ya totalmente reanudado. Simultaneado con las proclamaciones y despedidas de falleras mayores.
La fiesta, además, empieza a acoger algunas de sus primeras grandes series de calendario: el Concurso de Teatro se presenta este martes para empezar las representaciones al lunes siguiente.
Paralelamente, el calendario festivo de la ciudad también incluye programas pertenecientes a otras fiestas. El Marítim tendrá sus fiestas de Moros y Cristianos, trasladadas desde su calendario habitual en julio, y el barrio de San Isidro también saca celebra su fiesta a la Virgen de los Desamparados no en mayo, sino en septiembre.
Martes, 16 de septiembre
20 h. Presentación del concurso de teatro de la JCF en la Sala Flumen
Miércoles, 17 de septiembre
20.30 h. Inicio del Open de Truc y Dominó Víctor Monzón de la falla Plaza del Pilar.
Jueves, 18 de septiembre
En Jacinto Labaila-Manuel Simó, coloquio “Les Albaes de la nostra terra” a cargo de Manuel Marzal y Vicky Boix
Viernes, 19 de septiembre
Último día de inscripción para los Balls al Carrer de la Junta Central Fallera
17 – 20.30 h. Donación de Sangre en el casal de la Plaza de Patraix (c/Churat i Saurí, 10)
19 h. En Polo y Peyrolón-Ciudad de Mula, charla de los Vestidors de la Verge
19 h. En Maestro Valls-Marino Albesa, charla impartida por la Policía Nacional sobre Riesgos y Responsabilidades en internet, dirigido a padres, adolescentes y preadolescentes.
20 h. Presentación de los proyectos del Barri de la Llum
20 h. En Conchita Piquer-Monestir de Poblet, charla sobre la Evolución de la Indumentaria Valenciana a cargo de Ester Lara. A continuación, presentación del documental del 60 aniversario de la comisión.
20 h. En Cra. Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch, charla a cargo del historiador Rafael Solaz.
20.30 h. En la Plaça Nova de l’Esglesia de Benicalap, Correfoc organizado por la Federació d’Amics de la Pólvora de Benicalap con la participación de los Dimonis Socarrats de Campanar
Sábado, 20 de septiembre
Final de la inscripción de puntos de animación para el Medio Maratón Trinidad Alfonso de la JCF
Todo el día. Jornada de Germanor de la Agrupación del Carmen en la plaza de la Santa Cruz. Incluye plantà (10 h.) y cremà (23 h.) de una falla.
10 h. En Castellón-Segorbe, Mostra de Balls Regionals
11 h. En Pío XI-Fontanars, Torreznada Popular, elaborados por el especialista Fernando Santamaría.
19 h. Inicio de la convivencia de las candidatas a fallera mayor de València 2026 con destino a Palma de Mallorca. Llegada al barco y cena de gala
20.30 h. En Borrull-Socors, primera edición de “El Botànic se va de Tapas”. Serie rotatoria de tapas populares en los casales.
Domingo, 21 de septiembre
Todo el día. Jornada de Germanor del sector Patraix en la demarcación de Músico Gomis.
Todo el día. Jornada de Germanor de la Agrupación Sagunt Quart en la plaza de San Pancracio.
Todo el día. Jornada de Germanor de la Agrupación Olivereta en la demarcación de Vicente Castell Maiques.
Todo el día. Jornada de convivencia de las candidatas a fallera mayor de València 2026 en Mallorca y acto institucional de fallera mayor y corte 2025.
10 h. en adelante. En la Plaza de Juan Antonio Benlliure, jornada de Germanor de la Federación de las fallas Innovadoras y Experimentales, con "esmorzar innovador", talleres y entrega de los premios Ruta I+E25.
11 h. Día de la Pilota Valenciana e inauguración de los campeonatos en la calle Arzobispo Mayoral
12 h. En Cra. Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch (Plaza Ceramista Gimeno), concierto de la Societat Musical Barri Malilla, Grup de Tabals i Dolçaines Mal de Cap y el grupo de Bailes Regionales Jesús Monter.
13.30 h. En Jacinto Labaila-Manuel Simó, mascletà musical
19 h. Procesión de la Virgen de los Desamparados del barrio de San Isidro con la presencia de la fallera mayor infantil de València
21 h. En Na Jordana, cremà de la falla plantada con motivo del Mig Any
Fiesta de los Moros y Cristianos del Marítim
18 SEPTIEMBRE
Inauguración del Mercado Medieval en el Paseo Marítimo
19 SEPTIEMBRE
18:00 h. Embajadas infantiles ‘La batalla de Balansinya’
19:00 .h. Embajadas mayores ‘La gesta de Mío Cid’
20 SEPTIEMBRE
19:00 h. Entrada Morocristiana del Marítimo por las calles del Cabanyal y Canyamelar, con el lema “La Naumaquia de Valencia de 1755, El Amanecer de la fiesta en Valencia”
Fiestas de la Virgen de los Desamparados del Barrio de San Isidro
17 de septiembre
19 h. En la puerta de la parroquia, descubrimiento de la nueva pintura del benefactor del barrio, Salvador Muñoz, en homenaje al 125 aniversario del inicio de las obras de la iglesia
20 h. Concierto inaugural a cargo del grupo Alma Viva
18 de septiembre
19 h. Misa de difuntos
19.45 h. Besamanos de la Virgen. A continuación, degustación de horchata y rosquilletas
19 de septiembre
19 h. Misa del 38 aniversario de la fiesta
23 h. Musical "Mare que mos casem" del grupo artístico de las fiestas.
20 de septiembre
18.30 h. Recorrido por el barrio de los gigantes Isidret y Marieta, Pare Bau y Encarna Pollós. Pasacalle y danzas con la colla de tabal i dolçaina, lanzamiento de décimas, tracas, caramelos y cohetes.
19.40 h. Ofrenda a la Virgen
20.20 h. Dansà
21 h. Ramillete de Fuegos Artificiales
23-15 h. Verbena con el dúa Festi-Val de Andy
21 de septiembre
18.30 h. Volteo de campanas y disparo de truenos
19 h. Misa Mayor con la presencia del obispo auxiliar Fernando Ramón
20 h. Procesión general, finalizado con un castillo de fuegos artificiales.
