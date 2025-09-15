Mil por cien hija del barrio con un sueño que tiene forma de número 5

Andrea Turégano salió elegida jugando el partido en casa «y hacía 23 años que no organizábamos la preselección. Ese año también tuvimos preseleccionada». Es del Barrio del Cristo. «Mis calles, mi mundo, mi falla». Esa rareza geográfica que «tiene un azulejo que te dice que a partir de aquí estás en Quart de Poblet y a partir de aquí, en Aldaia». Ahora defenderá los colores de la falla del Barrio del Cristo (la de València, porque también hay una en la parte de Aldaia) y optar a un puesto, la corte por lo menos, que vivieron en 2018 con Nekal Martínez, «nuestra única representante hasta ahora».

Dos poderosas imágenes de la felicidad por ser preseleccionada. / Falla Luz Casanova

En lo profesional trabaja en el departamento administrativo y financiero de una empresa de transportes tras haber estudiado «Administración y Finanzas. Fue mi primer trabajo tras estudiar y allí estoy». Pero no, no en al lado de casa, sino «en la Avenida del Puerto, al otro extremo de la ciudad. «Si, pilla un poco alejado, pero no pasa nada. No está mal salir del barrio porque, al fin y al cabo, mis calles son mi vida». De hecho, nacer, nació en Manises «pero mi familia materna ya vivía en el Barrio y a la hora de decidir el colegio, la familia, la falla... nos quedamos allí».

En la procesión de la Virgen de la Buena Muerte, apenas unos días antes de empezar las pruebas / Falla Luz Casanova

Infantil en 2009

Fue fallera mayor infantil en 2009. Ahora repitió «porque si eres fallera toda la vida, tu familia también... lo vas a ser, aunque nunca sabes cuando es ese momento idóneo. Tenemos la suerte de que podemos consensuarlo. Se alteró la lista un poco con el covid pero entre estudios, independencia económica y demás, aposté al 25. Me presenté, estaba yo sola, con lo que no hubo que votarlo, y he vivido un año excepcional». Con un primer premio de falla incluido.

La estatura es «de mi padre. Yo soy alta y él me saca una cabeza» pero «no, no he jugado al baloncesto y mira que lo han intentado».

Hermana de mellizos

La vida en un tatuaje. O en tres. «Uno de ello son las dos fechas de nacimiento de mis tres hermanos». Lo aclara: «tengo dos mellizos». Otro por «mi nombre. Nunca te olvides de quien eres». y otro: «mi número de la suerte: el 5 y con un 5, un 5 de julio, es con el que salí en la preselección. Y el que llevaba de infantil». Sería todo un detalle que le dieran ese en septiembre. Por si sigue la racha.