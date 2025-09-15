Las autorizaciones de Fallas se adelantan 22 días

La concejalía de Fallas va a adelantar tres semanas el plazo para la solicitud de autorizaciones para Fallas. Es decir, el periodo de tiempo de que disponen las comisiones para solicitar el espacio público durante los días grandes. Es la gran concesión que se le hace a la fiesta mayor por parte del municipio: poder disponer de la ciudad a cambio de la prestación social y económica que dan las comisiones al día a día de la misma.

A partir del próximo 13 de octubre de 2025, las comisiones falleras podrán presentar la solicitud de autorización para las Fallas de 2026 de actividades que comportan la ocupación del dominio público municipal como zonas de fuegos, zona de actividades y carpas, así como mercadillos, puestos de venta de alimentos y paradas de buñuelos y masas fritas. De esta manera, el Ayuntamiento de València adelanta en un mes los plazos para solicitar este tipo de permisos, en comparación con el ejercicio anterior, que se inició el 4 de noviembre.

Pero, a la vez, el plazo para entregarlas también finaliza antes: la documentación hay que presentarla hasta el 30 de noviembre y no el 22 de diciembre. Esto permite, debe permitir, que los servicios municipales dispongan de más tiempo para corregir errores.

El objetivo de este adelanto en los plazos obedece a la intención de la Concejalía Delegada de Fallas y de la Presidencia de la Junta Central Fallera de “disponer de un mecanismo ágil y sencillo, gracias a la experiencia acumulada de los diversos actores que intervienen en la tramitación de estos permisos falleros”, tal como ha señalado el responsable del área, Santiago Ballester.

Este año, el plazo se inicia el 13 de octubre y finaliza el 30 de noviembre de 2025. En el caso del desarrollo de manifestaciones festivas en las que se emplee artículos pirotécnicos, el plazo de solicitud se mantiene en un mínimo de 30 días de antelación. El concejal Ballester ha destacado que “las solicitudes presentadas fuera de plazo serán inadmitidas por extemporáneas”.

Desde la Concejalía de Fallas se recomienda a las comisiones que consulten previamente en el Geoportal municipal (https://geoportal.valencia.es/) las ocupaciones e instalaciones del último ejercicio, así como los planos presentados por las comisiones falleras en ejercicios anteriores y que sirven de base para solicitar la autorización. Se recuerda que los mercadillos y puestos de alimentación deberán estar representados fielmente en el plano general y estar instalados dentro de la zona de actividades.

La instalación de puestos en el ámbito de edificios o monumentos sujetos a un especial régimen de protección patrimonial quedará condicionada al cumplimiento de las limitaciones o prohibiciones que puedan derivarse de dicho régimen. Así, a efectos de autorizar instalaciones durante las Fallas, se tendrá en cuenta el artículo 38 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano que prohíbe la colocación de letreros y carteles publicitarios, conducciones aparentes y elementos impropios en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos, así como de todos aquellos elementos que menoscaben o impidan su adecuada apreciación o contemplación.

Una carpa por comisión fallera

Por cada demarcación fallera, el Ayuntamiento de València únicamente autorizará la instalación de un monumento principal y un monumento infantil, una carpa, una zona de fuegos, una zona de actividades y una parada de buñuelos o masas fritas. Los puestos de venta autorizados no excederán de 8 metros de largo por 3 metros de ancho, y una altura máxima de 3,5 metros. Las comisiones falleras tendrán que cumplir, en relación a la instalación de dotaciones higiénicas y sanitarias, la normativa reguladora de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.

En las zonas de fuegos y actividades que no estén ocupadas permanentemente por instalaciones eventuales, portátiles o desmontables, la entidad autorizada u organizadora tendrá que adoptar en caso de necesidad, y con la mayor celeridad posible, las medidas necesarias que permitan garantizar la circulación y maniobrabilidad de los vehículos de bomberos en caso de intervención en el entorno de los edificios afectados por las instalaciones anteriormente descritas.