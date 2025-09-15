De falleras mayores adolescentes a millenials usuarias de LinkedIn

Remontémonos a noviembre de 1989. Se llamaba «Elección de la Corte de Honor» lo que el próximo día 27 será «Elección de las Candidatas a Falleras Mayores de València». En esencia, era lo mismo: la gran criba por la que las candidatas surgidas de las preselecciones se reducían notablemente, quedando solo trece que se convertirían poco después en las representantes acreditadas de la fiesta mayor.

El acto tenía dos diferencias sustanciales respecto al actual. Por una parte, el número de candidatas. En aquel momento eran 26 las finalistas. Ahora serán 73. Y el escenario: la Sala Xúquer -ahora reconvertida en un supermercado- era uno de los grandes templos de la fiesta. Ahora, el evento es multitudinario y este año más, pasando del pabellón de la Fonteta al rutilante Roig Arena.

En aquel acto quedaron seleccionadas las trece falleras y hubo una que destacó poderosamente: Manoli Sánchez, de Avenida Campanar-Hipólito Rovira. Porque su edad era diferente al resto: 25 años.

Había razones para considerarlo insólito: la acompañarían durante el año una fallera de 16 años, otra de 17, cuatro de 18, dos de 19, dos de 20 y una de 21. Ella era una isla demográfica dentro de la tónica habitual en aquel momento.

Esta semana se han presentado las candidatas a Fallera Mayor de València 2026. La edad media de las 73 candidatas es... 25 años. El pico «imposible» de entonces. Son hijas del cambio de siglo, del Efecto 2000.

Resulta evidente que algo ha cambiado en la fiesta y en el cargo que la representa. La fallera mayor de València y la corte de honor -y, por extensión, las falleras mayores de las comisiones el pasado ejercicio- pertenecen a otro segmento de edad y a otras inquietudes personales y profesionales.

La explicación responde a un cambio evidente de tendencia. Hace una generación, ser fallera mayor era el regalo que hacían los padres a las falleras. Una versión local de la «puesta de largo». En la actualidad, la mujer quiere serlo con los estudios finalizados y, si es posible, ya en el mercado laboral para, en todo o en parte, poder decir que el reinado «me lo pago yo».

Los techos se cristal se han ido rompiendo con el paso de los años. Si la corte de 1999, con tres falleras de 24 años, marcó el inicio de la subida, la corte de 2003 marcó el siguiente hito: la mitad de ellas tenían 25 años y en la misma se registraba la primera con 30 años. En corte todavía vigente, la de 2025, dos de ellas han rebasado la treintena: Carme Montes y Carolina Rueda y ya no están, ni de lejos, en el podio de las más mayores, que ya alcanzaron los 33 y 34 años. En 2016, Alicia Moreno fue la primera fallera mayor de València con 30 años.

La presentación de las candidatas, y las entrevistas realizadas por Levante-EMV permiten sacar otras conclusiones de por donde se mueve la fiesta del momento. Y hay dos que destacan poderosamente.

La edad de las candidatas EdadNº falleras 32 años1 31 años 2 30 años3 29 años 2 28 años 7 27 años 10 26 años 8 25 años 14 24 años 6 23 años 7 22 años 6 21 años 2 20 años1 19 años 2 18 años 1

Uno de ellos es que el «falleramayorismo», -para desesperación de los «anti» y regocijo de los «pro»- está en pleno vigor. El número de falleras que se presentaron a las preselecciones no contempla ningún tipo de curva descendente. Casi todas las adultas y niñas que han representado a sus comisiones quieren intentar el premio extra. Si pudiera pensarse que es una figura pasada de moda, obsoleta, en declive, el dato mata al relato.

Cada vez más por votación

Pero hay más: a fuerza de preguntar, hay otro aspecto que se convierte en tendencia más reciente. Cada vez se complica más ser fallera mayor en la comisión. No parece casualidad que, de entre las preseleccionadas, muchas obtuvieron el puesto en competencia con otras falleras, ganando el trono merced a su antigüedad en la comisión -sinónimo de tener mayor edad-, por sorteo o por votación. Y no son pocas las que han accedido al cargo, precisamente, después de haber perdido sorteos o votaciones en años anteriores. Un detalle significativo, que habría que contextualizar en el cada vez mas evidente crecimiento de los censos falleros.

Falleras de toda la vida

Casi el 70 por ciento de ellas son falleras de nacimiento, apuntadas incluso antes de nacer y muchas otras fueron inscritas con apenas un par de años de edad. O lo que es lo mismo, casi al nacer.

El aumento de la edad también genera, por efecto rebote, que solo sean nueve las que tienen la consideración de «estudiantes», y en alguno de los casos con esa condición por el hecho de estar realizando una segunda carrera. Solo una estudia Bachillerato y todas las demás están en pleno desarrollo académico, en el que las carreras universitarias superan a los ciclos superiores.

73 expedientes académicos tienen un cierto valor demoscópico entre sus componentes -mujeres entre 18 y 32 años de clase media-. Los datos revelan que el mundo de la enseñanza es el más extendido: más de la cuarta parte de las candidatas se desempeñan en en las aulas. Y en diferente tipo de situación: desde las recién graduadas, que están haciendo los primeros méritos a base de sustituciones a las que ya tienen la plaza asegurada merced a una oposición.

Másteres y especializaciones

La práctica totalidad de ellas lo complementan con másteres, especializaciones y menciones, sea en Inglés, Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Investigación en Didácticas Específicas y similar. No queda lejos el campo sanitario, en el que priman las Enfermeras, acompañadas de Médicas, Odontólogas y Farmacéuticas. Son trece las que han optado por este camino.

En tercer lugar están las especializadas en el mundo de la Empresa, Administración y los Negocios, seguido por las graduadas en Derecho y, en un par de casos, con el doble grado que une ambas tendencias. Después ya están las Ingenierías, Periodismo y un largo etcétera de carreras y especialidades variadas: Ciencia y Tecnología de los Alimentos a la Dirección de Cocina, Logopedia, Actividades Físicas y Deportes, Transporte y Logística, Ciencias Políticas o Tripulante de Cabina, entre otros. Con el rimero de especialidades por cursos y másteres: Economía Agraria, Psicología General Sanitaria, Legal Tech, Gestoría Habilitante, Marketing Digital y Analítica Web, E-learning, Energía Eólica, etcétera.

Gran parte de ellas están en el mercado laboral, por no decir la inmensa mayoría. Se las puede ver no solo en colegios y hospitales, sino en despachos de abogados, supermercados, empresas de inversión, agencias de Igualdad, despachos de arquitectura, en la Fundación ValenciaPort, en la tienda del València Basket, en una vivienda tutelada o en consultoras de publicidad.

Futuro laboral complicado

Las trece elegidas tendrán una satisfacción enorme en lo fallero, pero para algunas de ellas será un quebradero de cabeza laboral, cuando no el final de un puesto de trabajo. En el mercado convencional, el juego de excedencias, cambios de turnos o compensación de vacaciones pasa por un momento de euforia al inicio, con la fallera, «una de las nuestras», en lo alto de la fama. Pero una vez se instala la rutina, la comprensión por parte de los jefes no siempre es permanente y es probable que alguna acabe en las listas del paro.

Si en 2012 se proclamó como un acontecimiento que saliera elegida una fallera casada, son muchas, y ya desde hace años, las que hacen la vida en común con sus parejas. Las falleras de la corte actuales llevan tatuajes y las hay que, ya a posteriori, han hecho bandera de pertenecer al colectivo LGTBI y a pesar de no diferenciarse especialmente de la normalidad en la media de su edad, hacen de vestirse de valencianas, desfilar y tener un papel más decorativo que provechoso -la gran asignatura pendiente de la fiesta- una razón de ser, una razón para disfrutar y, a las 73 presentadas esta semana, un motivo para soñar. Aunque sesenta de ellas despierten la noche del 27.