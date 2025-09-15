Farmacéutica heredera de la tradición del «vice perpetuo»

Hace ya tiempo que la elección o nombramiento de una fallera mayor de comisión no se materializa con la protagonista en el casal sino a distancia, muy lejos de casa, por cuestiones académicas. Por ese motivo, Cristina andaba a unos cuantos miles de kilómetros. «En Nuremberg, haciendo el Erasmus» y allí le hicieron la Telefonada, pero no en la primavera de 2024, sino en la de 2023 «porque en mi comisión se hace dos años antes» -así hay tiempo para planificar- «imagínate lo emotivo que puede ser estar tan lejos y que te llamen para preguntarte si quieres ser la fallera mayor»-. En Alemania «porque de pequeña fui al Colegio Alemán. Tengo el B2 y me tiraba hacer el curso allí». Dijo Auf Wiedersehen y regresó para cumplir «con lo que tanto mi familia como mi círculo o yo misma sabíamos que iba a ocurrir alguna vez». Porque no había sido infantil y para continuar la tradición familiar «porque mi madre, mi tía, mi prima... todas habían sido falleras mayores. Somos la tercera generación».

Nunca "San Juan"

En la falla «Sant Joan», nunca «San Juan», «Sant Joan i Voltants» donde están desde el primer minuto. Y además, con púrpura en la historia de la comisión. «Mi abuelo, Gerardo Romero, es vicepresidente perpetuo. Estuvo en la falla desde sus inicios y le gustaba participar en todo lo que fuera, especialmente en los belenes, donde conseguimos premios Extraordinarios -efectivamente, a finales de los ochenta y primeros de los noventa era un enemigo de cuidado-. Desgraciadamente, faltó el año que mi tía era la fallera mayor, pero ahora forma parte de la historia de la comisión».

Oportunidad doble

Ahora Cristina y su infantil, Candela Guijarro, son las dos bazas con las que irán al completo al Roig Arena para inscribir el nombre de la comisión en lo más alto de la fiesta, recién celebrado allí el paso a «cuarentones» con el 40º aniversario celebrado como si de unas «bodas de» se tratara, hace apenas dos años.

«Somos hijos del pueblo por mi abuela. Hemos crecido aquí y estamos muy arraigadas: también nos gusta ir a verlos miracles del Altar de Xirivella. Somos vecinas de toda la vida». Y en su caso, en lo laboral también. Andaba de Erasmus alemán dentro del grado de Farmacia y ahora llega con la carrera bajo el brazo y trabajando en una de Xirivella. Eso es llegar y besar la farmacopea. «Tuve la suerte de poder quedarme en la Farmacia donde hice las prácticas curriculares. Me gustaría seguir formándome, hacer un máster en Ensayos Clínicos y por qué no, de cara al futuro, poder coordinar o dirigir Ensayos». De momento se desenvuelve a gusto «con el contacto con el paciente. Poder verles, ponerles cara, preguntar cómo están, ver su evolución, cómo mejoran». Es un verso suelto. «Soy la primera en el mundo sanitario. Me llamaba la atención desde niña». Y también le llama la atención el reto que tiene por delante en septiembre.