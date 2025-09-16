De Bailando con las Estrellas a la elección fallera del Roig Arena

La Gala de Elección de Candidatas a Fallera Mayor de València, la "Fonteta" que ya no es Fonteta, sino Roig Arena o la "Elección de la Corte de Honor", llámese como se quiera, pero en esencia lo mismo, ya tiene una de sus primeras caras visibles, aunque más bien sea uno de sus grandes responsables.

La Junta Central Fallera, adrede sin recursos gráficos, ha informado que el coreógrafo Álvaro Cuenca será el responsable del evento del día 27.

Se trata de un rostro muy conocido en la pequeña pantalla, puesto que es uno de los profesores del programa Bailando con las Estrellas, su foco más mediático dentro de una carrera que comenzó en el baile deportivo y de competición desde niño, que acompañó en la formación en teatro musical y diferentes géneros de baile como el ballet, jazz y claqué.

Álvaro se inició en Sagitari Producciones -la firma impulsada por el que fuera concejal de Fiestas, actos y productor Carlos Galiana- y ha trabajado en musicales con productoras como Stage Entertainment o SOM Produce.

Jornada maratón y baño de multitudes de las candidatas a Fallera Mayor de València 2026 /

Además, es fallero: pertenece a la comisión de Doctor Marañón-Mestre Palau.

Bajo su batuta, la Junta Central Fallera quiere que el evento suba varios escalones en su prestigio. El estreno del nuevo escenario de la ciudad, el Roig Arena, con sus casi ilimitadas posibilidades, se ve como una oportunidad para que el acto tenga otra dimensión y genere una proyección mayor para la propia fiesta fallera. El éxito de la pasada Crida es el antecedente para esta alternativa.

No habrá presentadores

Otra de las novedades que tendrá el acto, que no deja de ser accesoria, es que el acto no tendrá presentadores. Las voces vendrán de fuera y se evitará desviar la atención.

Los "números de la suerte" de las candidatas a Fallera Mayor de València 2026 /

La JCF irá desgranando detalles del envoltorio de un acto que, en el fondo, es una eliminación masiva: 120 de las 146 aspirantes se quedarán en el camino. Pero se apela a que con privilegios como los actuales -sopar de la punxà, Batalla de Flores, travesía en barco y participación en un acto-homenaje único- sea una forma de revestir la condición de "Preseleccionada", que tiene fecha de caducidad.