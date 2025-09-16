Del presente en comunicación al futuro en aulas

Elena Dasí llega a su momento más importante y con ella se salda cierta deuda moral: «fui fallera mayor infantil con trece años y no me pude presentar porque ya sabes que hace años no te podías presentar si cumplías 14». Mucho hubo que pelear, hace dos años especialmente una familia de Campanar, para acabar por fin con ese agujero negro, pero para entonces Elena ya era una mujer adulta en el mercado laboral.

Al que llegó tras hacer una parada en Levante-EMV: «Estudié Periodismo y después rematé con Relaciones Públicas. He estado trabajando cinco años como directora de comunicación en una agencia de marketing digital y justo este año he decidido dar un cambio total a mi vida y me estoy preparando para ser profesora de Lengua y Literatura castellana en Secundaria o Bachiller.

Pero durante el camino hizo las prácticas en este periódico. «Estuve en la sección de Comunitat Valenciana. Recuerdo, por ejemplo, una huelga de taxis; y también en Cultura. Ahí recuerdo un Sagunt a Escena, una entrevista a Miquel Navarro... fue hace bastante tiempo ya, en verano de 2018» y después «el plan de estudios de la UJI permite completar con otra carrera de la rama año y medio. Las prácticas eran en una agencia, Neurona Digital, y ahí he estado cinco años». Pero ahora ha decidido dar un cambio «porque era muy feliz en la agencia, pero pensando en la futura Elena, quizá quería optar a una vida más estable» dígase plaza fija oposición mediante.

Ortografía, sintaxis...

Y está obligada a predicar con el ejemplo. «Soy ‘friki’ de la ortografía, la sintaxis...» entonces, a la hora de usar el wasap, ¿predica con el ejemplo o lo llena de abreviaturas? «No, para nada. Y mal me sabe que se me escape alguna tilde cuando tecleo».

Tres hermanas, tres falleras mayores

Ahora está donde no pudo ni optar de infantil. Para dar una nueva dimensión a una familia muy fallera. «Soy desde los cuatro años y mi familia siempre ha estado involucrada. Tengo dos hermanas y las tres hemos sido falleras mayores infantiles: Patricia fue la primera en 2008; yo en 2011 y Mireia en 2014. Ahora empiezo yo el ciclo de adultas y las otras dos vendrán. Mi padre es vicepresidente, su pareja es presidenta de la falla los últimos diez años. Mi madre es de Obispo Jaime Pérez. Y ya te digo que muy buen rollo con todos y entre todos».

Los Dasí son oriundos «del Saler. Mi abuelo tenía un campo allí, por lo que siempre ha estado presente aunque no tengamos casa allí». En el colegio siempre ganaba concursos de redacción. «Pero recuerdo uno sobre las Fallas porque fui tercera. Se me quedó ahí. Siempre me ha gustado redactar, contar lo que pasa».

Y otra curiosidad: «juego al fútbol. He estado 7 años jugando en la UD Fonteta y este año me pasé al Paiporta. Con lo que pasó se cambiaron de horario y de lugar de entrenamiento y no lo pude compaginar bien. Digamos que el tema del fútbol está en ‘stand by’ a la espera». Este mes de septiembre hay un mercado de fichajes, pero no para el césped, sino para el equipo más especial de las fallas, formado por 13 jugadoras.