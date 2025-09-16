Vuelta al teatro de los sueños falleros dos años después

Son muchas las preseleccionadas de este año que han vivido la misma experiencia en la Fonteta pero en versión infantil. Rosa Bañuls es la única que lo puede vivir con la perspectiva de adulta, porque estuvo en el mismo lugar que ahora, hace dos años. «Sí: pude estar porque mi fallera mayor era mayor y no se presentó y me lo ofreció».

Pasó las pruebas y vivió la rampa del pánico en Fonteta. «Cuando se lee el resultado pierdes la cuenta de cuántas se llevan ya nombradas. Es un recuerdo agridulce, quieras o no. Porque no te nombran, efectivamente, pero me quedo con las candidatas que salieron, porque viví mucho con ellas. María Estela y su corte siempre estarán en mi corazón. Si, no salí, pero he visto que lo han disfrutado y que me han representado bien».

Rosa escucha su nombre en los Jardines del Palau / Fotofilmax

Rosa, en otra versión: teja y mantilla, invitada por el Cristo de la Palma / Falla Alameda

Y ahora repite. «Porque te gusta la fiesta de tu ciudad y porque sueñas con ello». Además, condicionando su futuro porque «mi sueño, en lo profesional, es irme a vivir fuera y no lo he hecho todavía por la asignatura pendiente que tenía con las Fallas. Primero, ser fallera mayor. Ahora... Dios quiera que sea un año más tarde de lo previsto».

Rosa Bañuls, en el perfil publicado hace dos años / RLV

Porque Rosa sí que llega, en esta ocasión, como fallera mayor saliente de su comisión. «Pensaba que ya no me llegaría, que hasta aquí había llegado mi aventura, pero la verdad es que tuve suerte, porque no se presentó nadie de las fundadoras y, finalmente, he sido este año». Además, el del 25 aniversario de Alameda-Av. Francia. Previamente había hecho carrera fallera en Gandia «donde vivíamos. Soy fallera de la Plaza del Prado desde que nací. Después ya nos vinimos a València, y en 2006 fui fallera mayor infantil del Parotet. Luego me cambié a Alameda, que es donde estoy».

La imagen oficial de las candidatas a Fallera Mayor de València 2026 /

Familia sanitaria

No falla: el sector sanitario es el segundo más extendido entre las preseleccionadas, solo superado por las dedicadas a la enseñanza. A Rosa le viene de familia. «Mi padre, mi hermano, mi cuñada... desde pequeña acompañaba a mi padre, que es reumatólogo» -el doctor Fabián Bañuls Bolta-, «a la consulta». Hace dos años decía estar trabajando en el Hospital IMED, y allí continúa. «A mi lo que me gusta es el quirófano, pero te toca eso: neurología, cardiología, medicina interna...». ¿Y por qué quirófano? «A raíz de estudiar el experto de Enfermería Dermoestética, Micropigmentación y Paciente Oncológico trabajé en cirujanos estéticos y también por estar en los turnos quirófanos de urgencias. Al final, es un lugar o lo odias o lo adoras. Y yo me apunto a lo primero. Urgencias es apasionante, porque debes luchar por la vida de la persona en cuestión de dos segundos».

En cuestión de segundos cambiará también su vida la noche del 27 al 28 de octubre, con la esperanza de que segundas partes sean más felices.