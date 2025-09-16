CANDIDATAS A FALLERA MAYOR DE VALÈNCIA 2026
Estirpe fallera por todos los lados imaginables
Sara Costa Martínez / 26 años / Falla Vicente Sancho Tello-Chile
Sara Costa es hija de presidente, nieta de corte de honor, madre de fallera mayor y hermana de preseleccionada
Sara Costa completó el repaso de Levante-EMV a las 73 candidatas a fallera mayor de València 2026 en versión papel. Ahora se merece adelantar en el tiempo su versión digital. Porque además es una joven que tiene relatos muy interesantes. En lo personal y en lo fallero. En lo familiar, su árbol genealógico recuerda a aquello del inglés, el francés y el chino: «mi abuelo Costa es portugués, mi abuela es de Teruel y se fueron a vivir a Francia. Allí nació mi padre; venían a veranear a València y conocía a mi madre desde niños. Surgió el amor y se vino aquí».
Y a su padre le dio tiempo a «perder el acento francés, que no le queda nada, y a hacerse el más valenciano de todos». ¿Una prueba? «Fue presidente de la falla cuatro años. Yo era niña e iba detrás de él, como la mascota, acompañándole en todos los actos, apuntando la agenda para saber cuando iría con él».
Comisión de ida y vuelta
La historia de las recientes preseleccionadas de Vicente Sancho Tello la protagoniza una misma familia. En infantiles, la propia hermana de Sara (no puede negarlo: las fotos de Mar Costa candidata infantil es una Sara Costa en pequeña). Y en adultas, las hermanas María y Amparo Navarro «mis primas». Y siendo todas familia, quiere decir que también coinciden en el relato. Que es historia curiosa en las Fallas: la de la propia comisión, que apareció y desapareció, pero fue capaz de hacerlo sin perder identidad: «Mi familia pertenecía a la antigua comisión. Mi abuela fue corte de honor en 1964, con Amparo de Rojas y Cárdenas».
Se llamaba entonces Cardenal Benlloch-Vicente Sancho Tello-Avenida del Puerto. «Después se disolvió, pero cuando se reorganizó, diez años después, volvió mucha gente que ya había pertenecido y quería continuar. Como mi familia. Desde entonces mi madre fue fallera mayor en 1990; yo infantil en 2010 y mi hermana en 2018 y preseleccionada para la fallera mayor infantil de 2019. Viví con ella todas las pruebas, ayudándola... aunque no salió, ella guarda un buen recuerdo».
Todo remite a las Fallas: «mi madre se llama Beatriz precisamente porque a mi abuela, estando en la corte, le gustó mucho el nombre de la fallera mayor infantil de València, que era Beatriz Gascó».
Trabajando "en casa"
Sara es hija del barrio mil por cien. Y también en lo profesional. Tiene el doble grado por la Educación Infantil y Primaria por la UCV «y estoy trabajando, y ya son tres años y medio, en el colegio donde estudié, el Santa Ana. He pasado por todo: monitora de comedor, del grupo católico de tiempo libre... el proceso natural, que me ha llevado de momento a seguir enlazando unas bajas con otras. Voy disfrutando cada oportunidad que me llega».
Dejémosla que salga de la zona de confort: «me gusta mucho hacer surf». Eso, en València, es imposible. «Lo hago en Somo, en Cantabria». Ahora falta por ver si, el 27 de septiembre, coge la ola buena.
