Un Ivan Tortajada para las calles de Benfaraig

Iván Tortajada sigue haciendo sus fallas infantiles en su domicilio de Benfaraig. Allí, de una habitación, surgen las obras que le han convertido en uno de los grandes referentes del arte efímero, no ya del momento, sino de la propia historia de la fiesta.

Ahora, las paredes de su pueblo natal contarán con una obra surgida de sus pinceles. A lo largo de las últimas semanas ha hecho una creación en una de las fachadas del pueblo. El mural representa una alegoría de l’Horta Nord con el mapa de Benifaraig dibujado en el vestido. "La huerta rodea el pueblo, donde el día y el trabajo de los vecinos agricultores hacen crecer las frutas y las verduras en los campos, y donde las noches se pasan a la fresca". Para ello, el artista ha dibujado a Carmen y Trini, dos vecinas de su propia calle que visitan su taller y siempre van a comprobar que esté todo preparado el día del transporte de la falla.

La obra está en la fachada de una de las casas situadas en la principal calle de Benifaraig, gracias a la cesión del propietario. El mural se titula “De Benifaraig a Benifaraig", ya que el artista fallero, Iván Tortajada, es vecino de esta pedanía donde también tiene su taller.

Artista, alcaldesa y vecinos de Benfaraig / Ayto Vlc

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha acudido a conocer la obra, sufragada por el Ayuntamiento, quien ha departido con el artista, sus padres y los vecinos de la pedanía. “Estamos apostando por combinar el arte urbano y la tradición y este es un ejemplo de ello, donde se revitalizan lugares como casas tradicionales de pueblo con el mejor arte urbano”.

Lugar de encuentro

“El mural no sólo embellece la calle, también ha sido un lugar de encuentro y convivencia. Durante su realización han sido muchos los vecinos que se han ido congregando alrededor del artista para ver qué estaba pintando o quienes iban a ser las vecinas protagonistas del mural”, ha comentado la alcaldesa pedánea de Benifaraig, Carmen Barat, quien ha señalado que “un día vi a la alcaldesa de València visitando un mural de arte urbano y pensé que era una bonita iniciativa para nuestra pedanía, así que lo comenté al Ayuntamiento y nos pusimos manos a la obra”.

El mural “De Benifaraig a Benifaraig” se ha realizado en tiempo récord. El artista, actual ganador del primer premio de Sección Especial con Convento Jerusalén, ha volcado todo su arte y todas sus fuerzas en tan sólo una semana, transformando y dando una nueva vitalidad a una de las principales vías de esta pedanía.