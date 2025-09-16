Un decorado de Sección Especial en el Roig Arena para la elección fallera

La Junta Central Fallera ha anunciado otra de las novedades de la Gala de Elección de las Candidatas a Falleras Mayores de València 2026 que se celebrará el próximo sábado, día 27, en el Roig Arena. A falta de ir desgranando el hilo argumental y el "timing" del acto -los dos elementos principales- ya han anunciado quien es el coreógrafo del evento y, ahora, los responsables de la escenografía.

El continente interior en el gran salón multiusos del recinto deportivo ha sido encomendado en su diseño al arquitecto Nacho Fernández, y su materialización al artista fallero y decorador-escenógrafo David Sánchez Llongo, en cuyas naves, junto con las fallas que tiene que plantar este año (con Convento Jerusalén y Maestro Gozalbo como principales), se están construyendo los grandes elementos decotarivos.

Titulado como Arquitecto por la Universidad Politécnica de València, Nacho Fernández ha participado en varios proyectos como, set designer, jefe de construcción, ayudante de arte, atrecista de avance y como director de arte en el cortometraje "El Olvido", de Gabriel Esparza y Mara Ortí (2022).

David Sánchez Llongo es, además de un reconocido artista fallero, un especialista en decorados, tematizaciones y atrezzo.