El protagonista de "Sueños de Libertad" se une a la fiesta fallera del Roig Arena
Dani Tatay formará parte del espectáculo artístico de la noche de elección de las 26 candidatas a falleras mayores de València
El actor Dani Tatay se ha incorporado al elenco de protagonistas de la Gala de Elección de candidatas a Falleras Mayores de València 2026 que se celebrará en el Roig Arena el próximo día 27 de septiembre.
Tatay formará parte del envoltorio artístico que se intercalará junto a la parte protocolaria del acto: la despedida a las actuales falleras mayores y cortes de honor, el desfile de candidatas y la lectura del veredicto.
Tatay es conocido en el mapa artístico por sus papeles en la televisión, ocupando uno de los papeles protagonistas en la serie "Sueños de Libertad" de Antena 3, en el que interpreta el papel de Andrés de la Reina, y en el que comparte protagonismo con Natalia Sánchez. Previamente, había intervenido en otras series de éxito como "Acacias 38" y en musicales como "Hoy no me Puedo Levantar", "El Guardaespaldas" o "Dirty Dancing".
Curiosamente, para Daniel Tatay, de 43 años, no solo será su estreno en el Roig Arena, sino que lo hará en su barrio natal. De hecho, nació en el barrio de Monteolivete y estudio en el cercano colegio Salesianos Don Bosco.
Hace dos días, la JCF ya anunció la participación del bailarín Álvaro Cuenca en la fiesta, con la que el organismo fallero quiere dar un salto cualitativo a la gala.
