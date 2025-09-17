Si hay que aplazar el MIR... que sea por una alegría fallera

Casi mitad de la Sección Especial estará pendiente del Roig Arena con sus cuatro candidatas mayores, de otras tantas comisiones, en liza, además de dos infantiles. La primera preseleccionada fue la candidata de Almirante Cadarso, Elia Domínguez. «A mi madre le gustaba ese nombre». Elia sin «hache». «Sobre todo, que fuera corto, como mi hermano, que es Marc».

El desfile de Elia ya como preseleccionada / Fotofilmax

Corto el nombre y larga la formación. De las más largas: «estoy graduada en Medicina y ahora estoy preparando el MIR. Si sale elegida lo tendrá complicado, porque el examen de 2026 es ya a tiro de piedra de las exaltaciones. Tiene mucho tiempo por delante. «¿Perspectivas? Sé lo que es un MIR, y que compites contra mucha gente. Mi objetivo es estudiar al máximo, sacar la mejor nota y poder elegir algo que me guste. Tengo muchas opciones, pero sobre todo las relacionadas con quirófano. No me limito a nada. ¿Si me dieran a elegir? Me gusta mucho la oftalmología y la ginecología». Dos extremos de medicina «pero igual de importantes». Para ella es «una vocación desde pequeña y además, sin médicos en casa. Me he ido dando cuenta con el tiempo que, conforme pasaron los años, no he cambiado en lo que quería ser. Médica de niña y médica graduada».

Espectacular imagen propia de Almirante: presidiendo la Parada Mora / Falla Almirant

El inicio de todo: la Exaltación / Falla Almirant

Recuerda por ejemplo «el Erasmus en París, donde las prácticas son con mucha responsabilidad. Ahí pude ver la importancia que tienen los estudiantes y que toda mano es importante en quirófano y en consulta. Salí muy fortalecida».

El cargo de fallera mayor de Almirante Cadarso le llegó con el cuarto de siglo en el DNI. «Desde que fui fallera mayor infantil he soñado con serlo. He crecido viendo a mis amigas serlo. Ha sido este año y lo doy por más que bueno». Ahora estrena el Roig Arena, después de haber sido una de las primeras promociones que conocieron el teatro de los sueños de la Fonteta. «Estuve preseleccionada para la corte de 2009».

En la filà Sherezade

Antes de fallera mayor fue cabo de la filà Sherezade en la Parada Mora y una vez no desfiló en la Ofrenda de valenciana, sino «de músico, con mi banda de Almàssera».

Ahora, hace medio rato, rozó el ninot indultat. Ha tenido que conformarse con el subcampeonato y entregarle el premio Manuel Algarra a su colega de Especial y preselección Carmen Prades. Y a pesar de no ganar, «ir, vamos, porque hay que saber ganar como saber perder. Hay que saber celebrarlo cuando ganas y felicitar cuando no es el tuyo». En septiembre tiene hasta trece opciones para escuchar un Dominguez y un Sánchez y todas con premio.