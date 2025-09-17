Una biotecnóloga embebida en enseñanza Secundaria

«Mi carácter cambio mucho cuando hice el Bachiller de Excelencia en Cheste. Para una joven muy familiar, de 16 años, irte a vivir fuera de casa, de lunes a viernes, es todo un aprendizaje. Y después de acabar la carrera trabajé cuatro años en una fundación con alumnos en exclusión social dándoles repaso, apoyo familiar y seguimiento educativo». Episodios que han ido madurando la personalidad de Lydia Serrano, la fallera con la que Cádiz-Los Centelles quiere volver a hacerse visible en la corte. Con ella y con la infantil, Adriana Galindo, que irán por partida doble al Roig Arena.

Lydia fue de las primeras preseleccionadas del curso 25 26 / Fotofilmax

Cádiz-Los Centelles va al Roig Arena por partida doble; con Lydia y con Adriana / Falla Cádiz-Los Centelles

Lydia acabó estudiando Biotecnología pero cambió los laboratorios por las aulas. «Soy profesora de Biología y Matemáticas en Secundaria en el colegio San José, muy cerquita de la falla. Me apasionan las ciencias, pero también la docencia, pero de mayores». Se sale de esa norma de educación infantil y primaria, profesión mayoritaria entre las preseleccionadas. «Tras acabar la carrera y trabajar en la fundación me di cuenta que quería seguir por ahí. Hice el máster de profesorado el año pasado, hice las prácticas en San José, detrás de Artesanos, en Doctor Sumsi, y he estado de sustitución todo el año». ¿Se quedará? «He cubierto una convalecencia larga, esa misma persona se jubila en unos años y dicen que quieren contar conmigo».

Hablar el mismo idioma

A cruzar los dedos. Y no será que no lo intentó con la bata blanca: «Hice el BIR, que es el MIR de biología y biotecnología (Biólogo Interno Residente). Es una oposición muy exigente con muy pocas plazas en toda España para trabajar en laboratorio de hospitales, haciendo análisis clínicos, cultivos de microbiología...». Ahora, junto al encerado, enseña a niños de 12 a 16 años. «Fisiología humana. Cómo funciona el cuerpo humano. Luego ya nos metemos cosas más complicadas. Al ser joven creo que les aporto que hablamos en el mismo idioma. Biología también la suya, que el barroquismo de la corte no está reñido con las pasiones deportivas: «Si, he encontrado la tecla con el ‘crossfit’».

Falleras Mayores en la Ofrenda 2025. Día 17 (y 4/4) /

Pasó la primera ofrenda con dos meses y fue fallera mayor infantil en 2009. Ha repetido en 2025 y con un objetivo añadido confesaba: «Poder desfilar como fallera mayor en una Ofrenda de 18 de marzo». En casa son súper falleros. «Tenía que portarme bien porque mi premio era bajar los viernes. Ahora me he independizado con mi pareja, pero el casal sigue siendo mi segunda casa». De Cádiz-Los Centelles y Serrano de apellido. Si: su padre es Guillermo Serrano, presidente de la Agrupación de Russafa y presidente de la Interagrupación en plena pandemia. «Lo recuerdo sin parar en casa, en las reuniones de la Mesa de Seguimiento, cuando estábamos todavía sin saber qué pasaría con las Fallas o cuando volveríamos». Ahora le toca hacer seguimiento de las andanzas de su hija.