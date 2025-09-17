A la búsqueda de una nueva corte 18 años después

Virginia Pulido responde plenamente al prototipo de candidata contemporánea: «Las Fallas son mi pasión y sabía que acabaría volviendo a ser fallera mayor de mi comisión» pero que lo es, tanto fallera mayor como candidata, a una edad bastante mayor de lo que era hace una generación. «Tenía que ser cuando ya estuviese trabajando para no ser una carga económica para mis padres» y por si fuera poco, «este año, mi infantil es mi prima pequeña y me hacía mucha ilusión vivirlo juntas».

Para autogestionárselo ya debe estar en el mercado laboral. Y lo está. «Soy odontóloga especializada en el paciente pediátrico» y eso va más allá de la superficialidad de recomendar aparatos. «Es cuidar del niños en todos los ámbitos, desde caries a traumatismos y cualquier aspecto del crecimiento. Llevo tres años ejerciendo y trabajo como autónoma en varias clínicas. Es una especialidad muy concreta y lo normal es ir alternando a lo largo de la semana. Campanar, Sagunt, Alzira...».

Virginia se abre paso en el casal de Músico Espí, lugar donde se dio a conocer el veredicto por la lluvia / Fotofilmax

Así retratamos a Virginia Pulido en la Galería de Falleras Ilustres / Moisés Domínguez / s

Aún duda de ver en el futuro la Clínica Virginia Pulido, pero se nota que está en ola ascendente. «La sensación que veo es que los empresarios acaban siendo eso: más empresarios que odontólogos. No quiero tanto gestionar agendas y material como estar con mis niños».

Tiene que ser algo muy vocacional. «Antes fui higienista bucodental y ahí ya trabajé con una ortopediatra excepcional que es lo que me hizo abrirme el camino».

"Me cambió la vida"

Virginia Pulido viene enriquecida por su paso por la corte de 2008 «con Victoria Blázquez de fallera mayor. Es una experiencia que recuerdo muchísimo. Me cambió la vida, me enseñó muchísimas cosas como fallera y como persona. Me enriqueció completamente». Ya organizaron la cena de cortes, en el año 2019 y son un ejemplo de la injusticia del mantra de «siempre salen las que fueron corte infantil». «De mi año se han presentado cuatro y sólo ha llegado a la corte Anna Duggan». Dato y relato.

Virginia, la segunda por la izquierda, en la corte infantil de 2008 / RLV

Casa de Fallas

¿Y por qué de Marqués de Montortal-José Esteve? «Una hermana de mi abuela fue una de las primeras falleras mayores infantiles de la historia de la comisión. Siempre hemos sido de ahí». Ya era niña cuando se mudaron a Xirivella. «Me recogían en casa de mis ‘iaios’ junto a la falla. Es que esa es mi casa de fallas».

Los "números de la suerte" de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2026 /

Estarán pendientes de ella en Gestalgar porque «mis abuelos, los de Torrefiel, tienen casa allí. Es mi lugar de verano, de fin de semana...». A este municipio de los Serranos lo contempla con melancolía tras los destrozos en la dana en su particular tesoro del cauce. «Mi lugar favorito tardará en volver a ser igual. Pero lo espero y deseo». Igual antes su vida, nuevamente, vuelve a ser diferente por un año en lo más alto de las Fallas.