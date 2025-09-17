Fuset reclama evitar que las carpas lleguen a la calle el 4 de marzo

El Grupo Municipal Compromís, y más concretamente el que fuera concejal de Cultura Festiva Pere Fuset, no ceja en su intento de que las Fallas 2026 estén marcadas por la presencia durante cinco días por carpas prácticamente vacías. Es el intervalo que va desde el domingo 8 por la tarde al viernes 13 a mediodía, en el que, una vez finalizado el Prefallas y antes del inicio real de las fiestas, la actividad en estos recintos se reduce al mínimo, al precio de ocupar la vía pública.

Con este argumento, el edil presentará una moción para que el equipo de gobierno "rectifique su decisión de avanzar al 4 de marzo la instalación de las carpas falleras", apelando a que la idea inicial era iniciar la instalación durante esa semana que empieza el lunes 9 y en el que la instalación habría sido a partir del 10 u 11, con cortes más acusados desde el 12. "A más días de carpas, más problemas de movilidad, más riesgos de seguridad y menos se favorece la convivencia. Catalá hace un triste servicio en la fiesta de las fallas creándole enemigos con un calendario que no ha sido consensuado".

"Destruir el consenso"

Para Fuset, esta medida suponer "instalar carpas a partir del 4 de marzo de 2026 supone destruir el consenso de la Mesa de Diálogo del Bando Fallero, donde el mundo fallero, el vecindario y el comercio acordaron por unanimidad, para las Fallas de 2020, que con este mismo calendario de 2026, los cortes permanentes por las carpas no empezaran hasta el 12 de marzo”.

Con otra moción también van a solicitar -las posibilidades de éxito, como la anterior, son nulas- que se evite que el día 16 "no sea por primera vez lectivo escolar en 2026", para lo que pedirá "la decisión de Catalá de no trasladar la festividad de San Vicente Mártir a domingo como el anterior gobierno había acordado con el Arzobispado y como ya han experimentado festividades como el Corpus".