La UPV desarrolla un sistema para hacer "copias de seguridad" de los cartonajes de espolines

La Universitat Politècnica de València ha desarrollado, a través de su Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial, un nuevo sistema que permite "digitalizar y recuperar" las tarjetas Jacquard deterioradas, básicas en la elaboración de tejidos de valenciana.

La tarjeta Jacquard es una de las grandes evoluciones en el mundo de la confección textil y se desarrolló en el inicio del Siglo XIX. Son piezas de cartón agujereadas que hacen de guías para desarrollar el patrón de un tejido. Este sistema -del que deriva el concepto "cartonaje"- permitió aumentar la complejidad y riqueza de los diseños. En clave valenciana, es lo que desarrolla el espolín, concepto clave en la indumentaria tradicional y en muchas otras aplicaciones. Este software se ha desarrollado en colaboración con los telares de Garín, uno de los que, en València, conserva grandes fondos de cartonajes. Que, tratándose de cartón son especialmente delicados y proclives a sufrir deterioro.

Según ha explicado la UPV, el sistema de "visión artificial" permite "digitalizar y recuperar las tarjetas Jacquard deterioradas". El resultado son "archivos digitales vectorizados de gran precisión que pueden reproducirse con tecnología láser para producir nuevas tarjetas".

Facilitar la conservación

Este proceso constituye "un gran avance ya que permite que un algoritmo genere los patrones de tejido correspondientes de forma directa, a partir de los diseños digitales. De este modo, el sistema, no solo facilita la conservación y reproducción de las tarjetas Jacquard realizadas con cartón que se deterioran fácilmente por la manipulación frecuente y exposición a la humedad, y por tanto del tejido de motivos históricos de seda, sino que apoya la innovación continua del diseño textil".

Las máquinas Jacquard tradicionales utilizan tarjetas perforadas en las que patrones de agujeros guían los movimientos de las agujas para crear diseños complejos. Al estar realizadas en cartón y deteriorarse con facilidad debido a su uso, necesitan ser sustituidas para mantener la integridad del diseño.

Difíciles de recuperar a mano

El trabajo está basado en la recuperación de las tarjetas, no en la confección de las telas. "El desarrollo de este sistema de forma digital es muy relevante ya que el proceso manual de creación de tarjetas Jacquard requiere mucha mano de obra, es propenso a errores y afecta a la calidad del tejido y la conservación del diseño. Muchos de los diseños tienen un significado histórico, y por tanto cuentan con alternativas limitadas para recuperar su información, más allá de las tarjetas perforadas".

Las tarjetas Jacquard se caracterizan, precisamente, por ese caos de grandes láminas con tarjetas unidas entre sí. En València y en todo aquel lugar en el que hay cultura de tejido.

Durante la elaboración del Extra de Fallas de 2017, Levante-EMV llevó a las falleras mayores, Raquel Alario y Clara Parejo, a los telares de Luigi Bevilaqua de Venecia, donde la imagen más llamativa era, no solo la docena y media de telares manuales en funcionamiento, sino la montaña de diseños a base de cartones perforados, que se acumulaban como si de una "Biblioteca de Alejandría" se tratara.

Visita de Raquel Alario y Clara Parejo a los telares venecianos / Fernando Bustamante

Este desarrollo, tal y como explica la investigadora María José Castro-Bleda, este desarrollo sería capaz incluso de "simular tarjetas incluso cuando los originales se han perdido o deteriorado"; es decir, confeccionarlas a través del tejido, haciendo una particular marcha atrás.

La digitalización de las secuencias supone una especie de "copia de seguridad" y ha se ha desarrollado en Garín aprovechando que disponen de "más de 300 juegos". Todo esto “abre nuevas posibilidades, no solo para la industria textil de la seda tradicional, sino también para a museos, archivos patrimoniales o diseñadores textiles”.

El equipo que ha desarrollado este sistema está formado por el investigador del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificia (VRAIN) de la UPV, Salvador España, la investigadora de VRAIN de la UPV y ValgrAI, María José Castro-Bleda, junto al estudiante del máster MIARFID, Marc Rodas, cuyo TFM es fruto de este desarrollo. Y en el que también ha intervenido la directora de la fábrica Garín 1820, Elena Ribes.