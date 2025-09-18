Correfoc, bailes, torreznada... consulta el fin de semana de Fallas a seis meses de Fallas

A exactamente seis meses del final de las Fallas 2026, la comunidad fallera tiene ya enfiladas las naves para que no haya un fin de semana sin celebraciones y sin una agenda de fin de semana cumplida. En este momento, además, coincide con el día grande de las fiesta de “Mig Any”. Más de 75 comisiones saldrán a la calle para reunirse en una jornada de socialización. No es día de grandes verbenas, como en San Juan, pero sí de estar en el casal, entrar y salir, hacer paellas, juegos infantiles y, en definitiva, convivencia.

Estas fiestas coinciden con las primeras semanas culturales del ejercicio -prácticamente todas se celebran después del verano-. Y algunos colectivos también han elegido el fin de semana para celebrar los actos de “germanor” de agrupaciones.

De ellas destaca la de la Agrupación del Carmen, que planta y quema una falla el sábado, ritual que repite Na Jordana al día siguiente.

Además, hay actos singulares, que salen de esta rutina, y que son los más destacables.

En la jornada de viernes destaca poderosamente el Correfoc que ha organizado la Federació d’Amics de la Pólvora de Benicalap. Es el conjunto de comisiones de dicho barrio que celebran actos pirotécnicos conjuntos. El “correfoc” completa la oferta, que ya tuvo en su Macromascletà del 14 de junio. En esta ocasión, los Dimonis estarán en la Plaza de la Iglesia de Benicalap desde las diez y media de la noche del viernes 19.

Cartel del Correfoc de Benicalap / RLV

El mundo de la innovación también tiene dos acciones signifaticas. El sábado, la comisión de Mossen Sorell-Corona se suma al movimiento internacional Park(ing) Day, convirtiendo su demarcación, previamente autorizado por Dominio Público, en espacio de convivencia peatonal, una jornada de reivindicación de la calle como lugar para celebrar juegos y tener creatividad.

El domingo, la Federación de Fallas Experimentales e Innovadoras celebra su fiesta de Germanor reuniendo a las comisiones -este año, en la demarcación de Dr. Juan Jose Domine- para hacer del movimiento I+E una forma de conexión, más allá de las habituales de proximidad geográfica. Se aprovechará para premiar a las personas que completaron la Ruta I+E, visitando las fallas federadas durant ela semnaa de fiesta.

Cartel de la fiesta de las Fallas I+E / RLV

Así mismo, se entregarán lo premios de Fallas Sostenibles que concede Caixa Popular, que han recaído en Borrull-Turia, Borrull-Socors, Lepanto-Guillem de Castro, Plaza de Honduras y San Vicente de Paul-Diputada Clara Campoamor.

Mientras, la actividad oficial estará centrada en el viaje de las candidatas a falleras mayores de València a Palma de Mallorca, donde las actuales fallera mayor y corte de honor harán un acto oficial en el Ayuntamiento.

Las fiestas de barrios completan la oferta lúdica del fin de semana.

Viernes, 19 de septiembre

Último día de inscripción para los Balls al Carrer de la Junta Central Fallera

17 – 20.30 h. Donación de Sangre en el casal de la Plaza de Patraix (c/Churat i Saurí, 10)

19 h. En Polo y Peyrolón-Ciudad de Mula, charla de los Vestidors de la Verge

19 h. En Maestro Valls-Marino Albesa, charla impartida por la Policía Nacional sobre Riesgos y Responsabilidades en internet, dirigido a padres, adolescentes y preadolescentes.

20 h. En Conchita Piquer-Monestir de Poblet, charla sobre la Evolución de la Indumentaria Valenciana a cargo de Ester Lara. A continuación, presentación del documental del 60 aniversario de la comisión.

20 h. En Cra. Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch, charla a cargo del historiador Rafael Solaz.

20.30 h. En la Plaça Nova de l’Esglesia de Benicalap, Correfoc organizado por la Federació d’Amics de la Pólvora de Benicalap con la participación de los Dimonis Socarrats de Campanar

Cartel de la Torreznada de Pío XI-Fontanars / RLV

Sábado, 20 de septiembre

Final de la inscripción de puntos de animacion para el Medio Maratón Trinidad Alfonso de la JCF

10 h. En Castellón-Segorbe, Mostra de Balls Regionals

11 h. En Pío XI-Fontanars, Torreznada Popular, elaborados por el especialista Fernando Santamaría.

18 h. En Mossen Sorell-Corona, jornada reivindicativa del espacio público

19 h. Inicio de la convivencia de las candidatas a fallera mayor de València 2026 con destino a Palma de Mallorca. Llegada al barco y cena de gala

20 h. En la Plaza de España, Picaeta Fest

20.30 h. En Borrull-Socors, primera edición de “El Botànic se va de Tapas”. Serie rotatoria de tapas populares en los casales.

Domingo, 21 de septiembre

Todo el día. Jornada de Germanor del sector Patraix en la demarcación de Músico Gomis.

Todo el día. Jornada de Germanor de la Agrupación Sagunt Quart en la plaza de San Pancracio.

Todo el día. Jornada de Germanor de la Agrupación Olivereta en la demarcación de Vicente Castell Maiques.

Todo el día. Jornada de Germanor de la Agrupación del Carmen en la plaza de la Santa Cruz. Incluye plantà (10 h.) y cremà (23 h.) de una falla.

Todo el día. Jornada de convivencia de las candidatas a fallera mayor de València 2026 en Mallorca y acto institucional de fallera mayor y corte 2025.

10 h. en adelante. En la Plaza de Juan Antonio Benlliure, jornada de Germanor de la Federación de las fallas Innovadoras y Experimentales, con "esmorzar innovador", talleres y entrega de los premios Ruta I+E25.

11 h. Día de la Pilota Valenciana e inauguración de los campeonatos en la calle Arzobispo Mayoral

12 h. En Cra. Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch (Plaza Ceramista Gimeno), concierto de la Societat Musical Barri Malilla, Grup de Tabals i Dolçaines Mal de Cap y el grupo de Bailes Regionales Jesús Monter.

13.30 h. En Jacinto Labaila-Manuel Simó, mascletà musical

19 h. Procesión de la Virgen de los Desamparados del barrio de San Isidro con la presencia de la fallera mayor infantil de València

21 h. En Na Jordana, cremà de la falla plantada con motivo del Mig Any

Cartel de la fiesta de Na Jordana / RLV

Fiesta de los Moros y Cristianos del Marítim 19 SEPTIEMBRE 18:00 h. Embajadas infantiles ‘La batalla de Balansinya’ 19:00 .h. Embajadas mayores ‘La gesta de Mío Cid’ 20 SEPTIEMBRE 19:00 h. Entrada Morocristiana del Marítimo por las calles del Cabanyal y Canyamelar, con el lema “La Naumaquia de Valencia de 1755, El Amanecer de la fiesta en Valencia”