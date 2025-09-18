Correfoc, bailes, torreznada... consulta el fin de semana de Fallas a seis meses de Fallas
Más de 75 comisiones celebran el "Mig Any" justo cuando la fiesta encara su segunda mitad
A exactamente seis meses del final de las Fallas 2026, la comunidad fallera tiene ya enfiladas las naves para que no haya un fin de semana sin celebraciones y sin una agenda de fin de semana cumplida. En este momento, además, coincide con el día grande de las fiesta de “Mig Any”. Más de 75 comisiones saldrán a la calle para reunirse en una jornada de socialización. No es día de grandes verbenas, como en San Juan, pero sí de estar en el casal, entrar y salir, hacer paellas, juegos infantiles y, en definitiva, convivencia.
Estas fiestas coinciden con las primeras semanas culturales del ejercicio -prácticamente todas se celebran después del verano-. Y algunos colectivos también han elegido el fin de semana para celebrar los actos de “germanor” de agrupaciones.
De ellas destaca la de la Agrupación del Carmen, que planta y quema una falla el sábado, ritual que repite Na Jordana al día siguiente.
Además, hay actos singulares, que salen de esta rutina, y que son los más destacables.
En la jornada de viernes destaca poderosamente el Correfoc que ha organizado la Federació d’Amics de la Pólvora de Benicalap. Es el conjunto de comisiones de dicho barrio que celebran actos pirotécnicos conjuntos. El “correfoc” completa la oferta, que ya tuvo en su Macromascletà del 14 de junio. En esta ocasión, los Dimonis estarán en la Plaza de la Iglesia de Benicalap desde las diez y media de la noche del viernes 19.
El mundo de la innovación también tiene dos acciones signifaticas. El sábado, la comisión de Mossen Sorell-Corona se suma al movimiento internacional Park(ing) Day, convirtiendo su demarcación, previamente autorizado por Dominio Público, en espacio de convivencia peatonal, una jornada de reivindicación de la calle como lugar para celebrar juegos y tener creatividad.
El domingo, la Federación de Fallas Experimentales e Innovadoras celebra su fiesta de Germanor reuniendo a las comisiones -este año, en la demarcación de Dr. Juan Jose Domine- para hacer del movimiento I+E una forma de conexión, más allá de las habituales de proximidad geográfica. Se aprovechará para premiar a las personas que completaron la Ruta I+E, visitando las fallas federadas durant ela semnaa de fiesta.
Así mismo, se entregarán lo premios de Fallas Sostenibles que concede Caixa Popular, que han recaído en Borrull-Turia, Borrull-Socors, Lepanto-Guillem de Castro, Plaza de Honduras y San Vicente de Paul-Diputada Clara Campoamor.
Mientras, la actividad oficial estará centrada en el viaje de las candidatas a falleras mayores de València a Palma de Mallorca, donde las actuales fallera mayor y corte de honor harán un acto oficial en el Ayuntamiento.
Las fiestas de barrios completan la oferta lúdica del fin de semana.
Viernes, 19 de septiembre
Último día de inscripción para los Balls al Carrer de la Junta Central Fallera
17 – 20.30 h. Donación de Sangre en el casal de la Plaza de Patraix (c/Churat i Saurí, 10)
19 h. En Polo y Peyrolón-Ciudad de Mula, charla de los Vestidors de la Verge
19 h. En Maestro Valls-Marino Albesa, charla impartida por la Policía Nacional sobre Riesgos y Responsabilidades en internet, dirigido a padres, adolescentes y preadolescentes.
20 h. En Conchita Piquer-Monestir de Poblet, charla sobre la Evolución de la Indumentaria Valenciana a cargo de Ester Lara. A continuación, presentación del documental del 60 aniversario de la comisión.
20 h. En Cra. Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch, charla a cargo del historiador Rafael Solaz.
20.30 h. En la Plaça Nova de l’Esglesia de Benicalap, Correfoc organizado por la Federació d’Amics de la Pólvora de Benicalap con la participación de los Dimonis Socarrats de Campanar
Sábado, 20 de septiembre
Final de la inscripción de puntos de animacion para el Medio Maratón Trinidad Alfonso de la JCF
10 h. En Castellón-Segorbe, Mostra de Balls Regionals
11 h. En Pío XI-Fontanars, Torreznada Popular, elaborados por el especialista Fernando Santamaría.
18 h. En Mossen Sorell-Corona, jornada reivindicativa del espacio público
19 h. Inicio de la convivencia de las candidatas a fallera mayor de València 2026 con destino a Palma de Mallorca. Llegada al barco y cena de gala
20 h. En la Plaza de España, Picaeta Fest
20.30 h. En Borrull-Socors, primera edición de “El Botànic se va de Tapas”. Serie rotatoria de tapas populares en los casales.
Domingo, 21 de septiembre
Todo el día. Jornada de Germanor del sector Patraix en la demarcación de Músico Gomis.
Todo el día. Jornada de Germanor de la Agrupación Sagunt Quart en la plaza de San Pancracio.
Todo el día. Jornada de Germanor de la Agrupación Olivereta en la demarcación de Vicente Castell Maiques.
Todo el día. Jornada de Germanor de la Agrupación del Carmen en la plaza de la Santa Cruz. Incluye plantà (10 h.) y cremà (23 h.) de una falla.
Todo el día. Jornada de convivencia de las candidatas a fallera mayor de València 2026 en Mallorca y acto institucional de fallera mayor y corte 2025.
10 h. en adelante. En la Plaza de Juan Antonio Benlliure, jornada de Germanor de la Federación de las fallas Innovadoras y Experimentales, con "esmorzar innovador", talleres y entrega de los premios Ruta I+E25.
11 h. Día de la Pilota Valenciana e inauguración de los campeonatos en la calle Arzobispo Mayoral
12 h. En Cra. Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch (Plaza Ceramista Gimeno), concierto de la Societat Musical Barri Malilla, Grup de Tabals i Dolçaines Mal de Cap y el grupo de Bailes Regionales Jesús Monter.
13.30 h. En Jacinto Labaila-Manuel Simó, mascletà musical
19 h. Procesión de la Virgen de los Desamparados del barrio de San Isidro con la presencia de la fallera mayor infantil de València
21 h. En Na Jordana, cremà de la falla plantada con motivo del Mig Any
Fiesta de los Moros y Cristianos del Marítim
19 SEPTIEMBRE
18:00 h. Embajadas infantiles ‘La batalla de Balansinya’
19:00 .h. Embajadas mayores ‘La gesta de Mío Cid’
20 SEPTIEMBRE
19:00 h. Entrada Morocristiana del Marítimo por las calles del Cabanyal y Canyamelar, con el lema “La Naumaquia de Valencia de 1755, El Amanecer de la fiesta en Valencia”
Fiestas de la Virgen de los Desamparados del Barrio de San Isidro
19 de septiembre
19 h. Misa del 38 aniversario de la fiesta
23 h. Musical "Mare que mos casem" del grupo artístico de las fiestas.
20 de septiembre
18.30 h. Recorrido por el barrio de los gigantes Isidret y Marieta, Pare Bau y Encarna Pollós. Pasacalle y danzas con la colla de tabal i dolçaina, lanzamiento de décimas, tracas, caramelos y cohetes.
19.40 h. Ofrenda a la Virgen
20.20 h. Dansà
21 h. Ramillete de Fuegos Artificiales
23-15 h. Verbena con el dúa Festi-Val de Andy
21 de septiembre
18.30 h. Volteo de campanas y disparo de truenos
19 h. Misa Mayor con la presencia del obispo auxiliar Fernando Ramón
20 h. Procesión general, finalizado con un castillo de fuegos artificiales.
