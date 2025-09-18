Una fallera mayor que se hizo famosa sin desearlo

Gema Rueda es una de las falleras mayores de comisión más conocidas de las Fallas 2025 y no precisamente por gusto. Es fallera de zona cero absoluto, de La Torre, y fue una de las grandes portavoces, en materia fallera, de la desolación que sufrieron las comisiones.

La Proclamación, una semana antes de la tragedia / Falla Hellín

Gema. en la Ofrenda / RLV

Ha recibido visitas oficiales, ha recibido reconocimientos y, en definitiva, es una de las ejemplificadas en el trabajo de recuperación del eje social de los barrios afectados. «Es una fama no gustada y no deseada. Lo hubiese preferido por los premios de la falla, pero asumí esa responsabilidad con mi comisión y con mi pueblo: ser una figura que quisiera representar y no bajar los brazos. Por el barrio, por la comisión y por mi misma, que creo que no me lo merecía. Yo perdí la planta baja de dos casas, un corpiño de mi traje de cuando fui fallera mayor infantil que había querido recuperar. De familia no nos faltó nadie, pero no puedo decir lo mismo de los amigos, como Manolo El Guitarra. Esto nos ha arrancado seres queridos, enseres, recuerdos y nos han arrancado meses de vida, de disfrute, de unión y de vida».

Minuto de silencio en la falla Hellín en recuerdo a Manolo Mocholí /

Los recuerdos son demasiado limpios por recientes. «Al principio no sabíamos por donde tirar, imagínate. Es pasados unos días cuando te preguntas cómo se van a solucionar los problemas. Primero entré en un modo hibernación, solo pensando en limpiar y avanzar, pero la gente empujó, creyó y pasó. Tuvimos Fallas y, sin olvidar nada, hemos seguido teniendo vida».

Calderera y Nana

Gema es hija del pueblo. «Mi padre es sevillano y se vino de niño a Castellar. Pero mi madre sí: sus «malnoms» son Calderera y Nana. Este último no sé el porqué pero el primero es porque mi familia tenía una fábrica de calderas». Siempre La torre. «Mis padres tuvieron a bien apuntarme a la falla del barrio. Es mi casa. Somos de la periferia y eso quiere decir que somos gente que vivimos en esas calles, aunque seamos muchos, que lo somos. Me han visto nacer y crecer».

Infantil y preseleccionada

Fue fallera mayor infantil «con mi madre de fallera mayor» y finalista para la corte infantil de 2004. Este año lo fue por una cuestión de azar: «éramos dos candidatas y en mi falla se hace por sorteo, pero poniendo tantas bolas como número de años llevas en la comisión. Lo demás lo hace la suerte».

Falleras Mayores en la Ofrenda 2025. Día 18 (1/3) /

Restauradora, pero...

En lo profesional «realmente soy restauradora, pero he acabado en una empresa de transporte internacional» en el departamento de «operativo de tráfico». Es decir, «llevar el seguimiento de los camiones, las órdenes de pedidos, servicios que necesitas comprar. Además trabajo en el departamento de Italia. Hablo más en italiano que en español o valenciano». Después de conocer, sin querer, el idioma de la adversidad y la solidaridad.