Fallera antes de nacer... su comisión

Fuego por todas partes, porque Laura del Carmen es fallera «desde que nació». Porque su familia es fundadora de la comisión del Parotet y porque su madre «que es quien nos metió en las Fallas» vino «con meses de vida con mis abuelos desde Écija, y ya sabes que aquello es La Sartén de Europa». Por lo que estaba totalmente predestinada. Ahora defenderá la probabilidad del Parotet por partida doble junto a su infantil, Sira Juan. Otro doblete, tras el que remataron hasta el final Mireia Mansilla y Mónica García en la corte vigente. Además, ella tiene otro logro estadístico: es «la última que se subió al tren». La número 146 de entre todas las preseleccionadas. La fallera nombrada en la última preselección.

Su pase de preseleccionada / Fotofilmax

Las dos candidatas del Parotet, Sira y Laura, con las dos falleras del Parotet en las cortes mayor e infantil actuales, Mireia y Mónica / Falla Parotet

Queda dicho que son de Av. Francia-Alfredo Torán y Olmos desde el minuto uno. «Cuando yo nací, en 1999, aún no existía. Estuve dos añitos en Mont de Pietat porque mi abuela vive en Xirivella. Luego nos mudamos a la Avenida de Francia. Era cuando no había más que un edificio y una falla, la de Alameda. Allí estuve un año y al siguiente mis padres se reunieron con vecinos y formaron El Parotet». Una comisión que es multitud. «Tenemos lista de espera». A pesar de ser esas fincas menos barrio, más despersonalizadas. «Aunque parezca que vivimos aislados, no te creas: tropiezas con la misma gente cuando sales y o son falleros de nuestra comisión o de la otra. Y somos muy acogedores». No, no vive en la Torre de Francia. «En la de al lado». ¿Pero se sube a la azotea para ver los grandes eventos falleros? «No hace falta: desde mi casa veo la Nit de Foc en primera línea, auténtico palco Vip. Lo tengo hecho. Estamos súper agradecidos con la nueva ubicación».

Es original con el tránsito de fallera mayor: Fue infantil en 2010 y si muchas veces se dice de querer ser diez años después, ella quería «quince años después de infantil. Me parecía redondo y una forma de cerrar un círculo. En mi comisión va por antigüedad, pero, a pesar de los muchos que somos, pude ser ese año. El año no me eligió a mí: yo lo elegí» que no siempre pasa.

Falleras Mayores en la Ofrenda 2025. Día 17 (2/4) /

Se llama Laura del Carmen «porque mis padres querían Laura y nací el día del Carmen» pero «celebró el santo con Laura». En lo personal «estoy estudiando el máster habilitante de Abogacía. El Derecho te aporta y mucho y puedes ir creciendo toda la vida. Estás en constante aprendizaje. Las leyes van cambiando y soy una persona curiosa e inquieta, que le gusta aprender día a día». Sin miedo a ganar «o a aprender. Da muchas tablas y si creo en algo, soy insistente y convincente». Ahora debe ser convincente ante siete personas.