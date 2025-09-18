Quería ser fallera mayor... y ha sido mayor e infantil en 6 años

«Mis pasiones son el arte, sean los bailes, que lo hago en El Piló de Burjassot y en Aires Serranos de Alcublas, la pintura...» y sobre todo las Fallas con máster de mundo corte. Lucía Mínguez conoce los intríngulis del proceso y sus protagonistas y debe estar en una nube después de haber superado la primera fase, siguiendo un deseo, ser fallera mayor, que persiguió toda su vida: «Había sido de niña de Mistral-Murta. En 2016 (ella tenía por entonces ocho años) nos cambiamos con un grupo de amigos a Poeta Emilio Baró. Yo quería ser fallera mayor infantil, pero al llegar a una comisión nueva, cualquiera niña me ganaba por antiguedad, que es el criterio que prima. Cuatro años me estuve intentándolo» -es decir, prácticamente hasta semiadolescente- «y no había manera». Debió ser frustrante pero como el deseo no había remitido, «después de 2018 buscamos una falla porque yo quería y quería ser. Fuimos a San Juan Bosco y no es que lo consiguiente: es que el presidente embarcó a mi madre para ser la fallera mayor. Y fue, de verdad, un año maraviloso. Además, si mi sueño era ser fallera mayor infantil, jamás imaginé que el sueño de ella era ser fallera mayor».

La impagable expresión de Lucía Gabarda en el momento de conocer su nombre en la preselección / Fotofilmax

Fallera mayor tardía con 13 años y fallera mayor precoz con 18 para 19 años. «Aún no tenía pensado serlo tan pronto, pero al final también pensé que se puede romper el estereotipo de que las más jóvenes «no están en edad». Yo he estado en cargos de responsabilidad en la comisión desde joven y quiero demostrar que se puede optar a todo con 19 años. Pero igual que con 40 años. Sé que ahora pueden decir que soy muy joven para lo que es habitual, pero me veo totalmente capaz».

Lucía luce ahora el número 39 en las pruebas / Moisés Domínguez

Con el maletín

De momento tiene la primera pantalla superada y la comisión busca un puesto de honor que no disfruta desde 2009. Lucía lo hará en Torrefiel tras venir desde Benimaclet. «Mi abuela nació en la calle Alegret, pero también somos alcublanos por mi abuelo materno y por los paternos soy de Villar. Padre de Villar y madre de Alcublas es muy típico. Voy allí en el verano. Ahí descubrí que quería dedicarme a sanidad porque al lado de mi casa estaban las personas mayores e iba con mi maletín a jugar a los médicos.

Con Benimaclet y los pueblos «hablo y pienso en valenciano. Aprendí el castellano en clase»

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

En lo profesional sanitario, «he acabado el Grado Superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico» y he hecho prácticas de investigación «lo que me ha permitido se fallera mayor con comodidad, aperovechando cada cosa y disfrutando». Su futuro puede ser entre cultivos biológicos y bichos. «Todo el mundo, cuando lo dice, se asombra. Me gusta el tema forense, criminalístico, me sirva también para opositar a policía nacional, puedo desarrollar la carrera de medicina. Había pensado en septiembre ponerme a trabajar, pero ¿qué hago ahora?». Por ejemplo, esperar, que todo es posible.