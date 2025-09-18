Nuevo capítulo familiar fallero 32 años después

En redes sociales, su comisión de autodenomina MPLS, las iniciales de las dos calles principales, pero Nuria se presenta como candidata de «Matías Perelló-Luis Santángel-Peris y Valero y Canals». No queda ni un soportal por nombrar en una falla con cruce, calle paralela y callejón. Y Nuria se presenta para tratar de continuar la dinastía. Su madre es Nuria Turrientes, corte de honor de 1994. Y son un calco físico.

«Soy farmacéutica y ahora mismo trabajo de Visitadora Médica». Un oficio nuevo entre las candidatas. «Estudié Farmacia, que era lo que, desde siempre, quería hacer». Y después hizo un máster de Cosmética y Dermofarmacia «en París, donde hice prácticas y el TFG. Me quedé dos años trabajando allí en Oficina de Farmacia. Cuando volví fui a lo mismo, que era lo que más me gusta: la atención con la gente, pero con el tiempo tenía el run run de la industria farmacéutica. Eso es mucho más difícil laboralmente: requieres un master específico, experiencia... pero encontré una oferta que lo enfocaban de otra forma, lo conseguí y estoy en ello, muy feliz»

Maletín y coche

Ahora su día a día es, sigue siendo, maletín y coche «planificas tus días y visitar médicos para explicarles o terminar de matizar tu producto. Y luego trabajar mucho en casa, hacer resúmenes, análisis... es mucho más complejo de lo que parece».

La receta fallera es «de toda la vida». Primero -los antecedentes maternos- de Cedro-Explorador Andrés. Después aterrizaría en Matías Perelló-Luis Santángel. «Que somos como una familia». Pero una familia que es La Gran Familia. «si, es enorme de cantidad de gente. Me he sentido muy arropada y querida y es muy bonito». Siendo de esa comisión ya parece un tópico: ¿viene de Maristas? (la procedencia de una parte importante del censo cuando la comisión se reactivó). «Pues no te lo vas a creer, pero estudié Bachillerato en Maristas. Pero no, no llegué allí por eso. Mi madre se cambió conmigo y fuimos como a tantear el terreno: no conocíamos la comisión, pero teníamos una amiga que era de nuestra antigua falla, nos la recomendó... y nos encantó desde el primer momento. La cercanía, muy de falla. Pero claro, mirara donde mirara, me encontraba con gente de Maristas».

Preseleccionada en infantiles

En Cedro aún fue fallera mayor infantil «con mi hermano de presidente infantil» y fue preseleccionada. «Lo disfruté con mucha felicidad, con ocho años, tantas niñas juntas...» y tocaba repetir «porque llevaba tiempo queriendo ser fallera mayor. Cien por cien. Vamos por antigüedad» y el resultado final es una peculiaridad: «quería ser con mi hermana pequeña, con la que me llevo 16 años y cuando pudimos, dijimos que éste era el año. Y es la mejor decisión que pudimos tomar». Ahora ella se queda a la espera de otra decisión.