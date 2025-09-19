Participante en otra oposición... pero con plaza garantizada si la pasa

Si se compara la elección del Roig Arena con la profesión de Amparo López no cuadra. Ambas son una oposición. En la fallera hay o no hay plaza. O te aprueban o no te aprueban (está lo de la «suplencia», pero se usa poco). En la del mundo de la enseñanza te pueden aprobar... pero no haber plaza. Así lleva dos exámenes ya, con los deberes hechos, pero viviendo de interinidades a la espera de volver a presentarse y, ahora sí, alcanzar el puesto fijo. Que ese no dura un año, sino toda la vida. «Es una pena porque las que somos novatas necesitamos ir sumando méritos para alcanzar a las interinas que llevan tiempo. Vamos haciendo pinitos. Este año, por ejemplo, estoy haciendo un máster en Psicopedagogía y también he hecho uno de Investigación en Didácticas Específicas. Y así, entre la nota y los méritos, tocará volver a hacerlo. Iremos a por plaza, pero volviendo a repasar, estudiar.... y trabajar de interina. Este año, en Mislata. He tenido la suerte de estar solo en uno, y cerca de casa. El curso pasado, por ejemplo, estuve en Vila-Real y en Castelló, y viajando continuamente». Llegará un día que será Maestra de Educación Infantil y serán otras las deberán sumar los méritos que haya acumulado.

María Amparo, aplaudida en el casal de Acacias-Picayo, donde hubo que celebrar la preselección. / Fotofilmax

Un detalle curioso: la entrenó un cuadro hecho por los falleros, que es una alegoría al escudo de la falla / Falla Vall de Laguar

Los falleros los tiene ya adelantados, a la espera de la reválida. Con la que remataría una trayectoria que la llevó a Vall de Laguar-Padre Ferris «como tantas otras niñas: a través de las niñas del colegio del barrio. Porque mi madre era de Joaquín Ballester, pero las niñas del colegio del barrio eran de Vall de Laguar y ya sabes que eso tira mucho. Estoy desde 6-7 años. Llegué, probé y me quedé, como se dice en estos casos».

Un traje a cambio de un trono

No le dio tiempo a ser fallera mayor infantil «porque, siendo por antigüedad, me habría tocado con 13 años. Mi madre me dijo que me compraba un traje a cambio y que probaría de mayor». Lo que ha llegado ahora. «El nombramiento es por sorpresa. No hay lista, no hay acuerdo previo...» son experimentales hasta para eso. «Hacen comboi entre familia, amigas de las que saben que quieren ser... « el método es casi por conspiración. «Se elige en San Juan y dicen tu nombre, así, sin avisar». Y fue porque insistieron: «Me pilló en plenas oposiciones, ese día venía de un examen y la verdad es que estaba muy cansada, no tenía claro de bajar... y me dijeron que lo hiciera, que no dejara de hacerlo. Allá que bajé con mis deportivas...» el resto de la historia continúa. Siendo de Vall de Laguar puede ser complicado decidir qué ninot se lleva una, suponiendo que haya un ninot. Es su caso con el «Insòlit» de Anna Ruiz. «Me llevé la figura de la Exposición: una caja con un espejo y la manzana» una forma de ver el cuadro de Magritte.

Una curiosidad familiar: «Tengo raíces francesas. Mis abuelos fueron a trabajar y mi madre nació y estuvo allí hasta los once años y regresó sin saber nada de español, porque la hablaban en francés para que se integrara. Y al volver es cuando empezaron a hablarla en español». Si sale elegida puede sonar un «Quelle joie!» en la grada.