Llegan los bocetos de las Fallas 2026: la propuesta de Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar

Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar ha abierto la temporada de otoño en el otro gran episodio que se avecina, especialmente en cuanto empiece a remitir la "fiebre de falleras": la presentación de bocetos. Que de momento son individuales y que después se repetirán en forma colectiva. Si en la temporada de primavera apenas se desvelaron un par de proyectos (Juan Bautista Vives o Venezuela-Agustín Sales y el infantil de Nave-Bonaire), ahora ya se prevé un goteo constante.

Y, de hecho, para cuando se hayan desvelado los primeros llegará el plato fuerte: la presentación de los de Sección Especial, que tendrán su particular "descoberta" el 17 de octubre en la "Festa per a Tots".

Pero mientras es turno de la "clase media". Entre ellos, la comisión del barrio de Jesús, que presenta una propuesta nueva procedente del taller de Mario Cardells.

Juan de Aguiló Gaspar Aguilar, de Mario Cardells / RLV

Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar se ha caracterizado durante muchos años por la misma característica: militara donde militara, "tocar trapo", aunque fuera pedreas. Instalados permanentemente en las secciones segundas, no faltaban a la cita. Algo que, sin embargo, se ha vuelto más irregular en los últimos ejercicios, tanto en secciones como en premios.

En esta ocasión lo hacen con Cardells después del más que buen resultado obtenido por José Miguel Gasent, cuyo tercer premio es el mejor resultado obtenido por la comisión desde 2007.

Mario Cardells gira este año después de su incursión en Primera B en la falla Doctor Collado, completado con el primer premio de Cuba-Denia.

La falla grande llevará por lema "Calent", acompañado de tres rombos que recuerdan otra época a la hora de definir las películas.

Juan de Aguiló Gaspar Aguilar infantil, de Xaume Torrent / RLV

Ininterrumpidamente desde 1959

Xaume Torrent plantará "Foc, Materia i Cor, Falles en Reacció", el que será su cuatro proyecto en la demarcación.

Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar, que celebró recientemente el 75 aniversario, lleva plantando ininterrumpidamente desde 1959. Durante algunos años llegó a hacerlo en Primera A y ha conseguido el primer premio una vez, en 1965, de la mano de los Hermanos Sánchez.