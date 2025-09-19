Así será la "Convivencia en Alta Mar" de las candidatas a Fallera Mayor de València 2026

Las candidatas a fallera mayor de València de 2026 están citadas este sábado por la tarde para participar en una la actividad más novedosa del calendario contemporáneo de pruebas que se utilizan como instrumento para seleccionar las trece que ocuparán los puestos de honor en la fiesta el próximo año.

"Convivencia en alta mar" es el nombre con el que se ha descrito lo que van a hacer y no deja de ser un término adecuado. Porque ni es un "viaje" propiamente dicho -su estancia en destino es brevísima- ni se le puede considerar ampulosamente un "crucero", tanto por lo corto de su duración como porque no se trata de un desplazamiento de lujo, sino un ferry, práctico en prestaciones para lo que está concebido: desplazarse, con o sin coche propio, desde la península a las Islas Baleares por trabajo o por vacaciones. La normalidad de todos los días en el puerto.

La convivencia tuvo su componente polémico el año pasado, porque la oposición municipal presionó para tratar de saber los pormenores del desplazamiento, especialmente el coste o el tipo de acuerdo y quien había viajado. Este año, a falta de completar la singladura, las (previsibles) críticas se antojan todavía en barbecho.

Las candidatas zarparán entrada la noche / Moisés Domínguez

El desplazamiento es, sobre todo, una convivencia, porque las candidatas estarán veinte horas en el barco y tres en Palma de Mallorca. En ese periodo el jurado tiene, si lo desea, tiempo de sobra para interrelacionar, tomar nota, preguntar y probar. Se puede hacer absolutamente de todo. Pero también es un reto para el jurado: nunca van a estar tanto tiempo junto a las candidatas y todas ellas están con todos los radares puestos: es una posibilidad más que pintiparada para intuir si se cuenta contigo o si ya te puedes dar por eliminada. Depende de la capacidad de "repartir juego" de los calificadores.

Cena de gala y salida

Las candidatas están citadas por la tarde en la terminal de Trasmed. Embarcarán y tendrán tiempo para terminar de acicalarse y participar, hasta las once de la noche, en la cena cocktail, donde habrá un pequeño acto protocolario a cargo de Berta Peiró y la corte de honor 2025 que, hay que recordar, son las únicas que llevan representatividad acreditada. A medianoche se levan anclas y después, la noche se alarga en la discoteca del barco hasta que cada una quiera o hasta cuando marquen los jurados.

Candidatas, falleras de 2024 y autoridades, en Ibiza / Moisés Domínguez

Lo que está claro es que a la mañana siguiente hay que estar, a primerísima hora, despertada, vestida de "casual" y preparada para desembarcar en Palma. A las ocho de la mañana deben estar todas preparadas.

La comitiva oficial hará una visita al ayuntamiento, donde está previsto que las reciba el alcalde Jaime Martínez Llabrés y la falla El Toro de Calviá. Mientras, las candidatas harán una "passejà" por algunas de las calles y espacios más emblemáticos de la capital de la isla.

Pero a las once hay que estar ya de vuelta. El año pasado, los responsables de la naviera tuvieron que apremiar porque no les salían los tiempos. Y es que el tiempo del viaje es el que es porque el barco tiene que volver a València y volver a embarcar a Palma en su continuo ida y vuelta. A las falleras les esperan nueve horas de viaje, que emplearán en más actividades.

Todas las candidatas a Fallera Mayor de València 2026 /

En Alicante, tres días

La "convivencia" no tiene nada que ver con, por ejemplo, la que se hace en Alicante, que las desplaza a una ciudad y permanecen tres días. Allí se planta una hoguera y las candidatas llevan la indumentaria tradicional, habida cuenta que es una propuesta mucho más intensa en duración. La "convivencia" no existía en las pruebas falleras, más allá de la jornada lúdica de Calvestra -que, el mismo sábado, harán las infantiles-. Aquí se ha logrado por un acuerdo -el famoso acuerdo- que, estipulado como "convenio de mecenazgo" supone que la naviera pone el viaje al completo: el barco, la comida, la atención de los tripulantes y la diversión a bordo. Con la particularidad de que, en este desplazamiento, no incluye transporte de mercancías en sus bodegas para no mezclar a las candidatas con nadie: cuando hacen este puente marítimo, los conductores tienen lógicamente derecho a camarote. La JCF, a cambio, da la contraprestación de unir su imagen a la naviera, además de inserciones publicitarias. Este año, sin embargo, ha habido cambios: las niñas también hicieron una visita al barco sin salir de puerto pero, a la vez, las candidatas ya no llevan las cintas con el logo de la empresa para llevar los números de identidad.

La expedición llegará a València el domingo por la tarde / Moisés Domínguez

Y después, más pruebas

En cuanto el barco llegue a València, la actividad continúa: los jurados seguirán celebrando reuniones con las candidatas antes de, el viernes o el sábado, cerrar el acta, preferiblemente sin revisiones posteriores de ellos mismos. Lo que sí que es una premisa obligatoria es que han de llegar al Roig Arena con la lista de trece cerrada.