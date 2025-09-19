Una cita en el Roig Arena para completar el «dos de dos»

Eva María, «Eva a secas y Evita en casa, aunque tenga ya 25 años», pertenece a un tipo de candidata que antaño era bastante más habitual y que ahora aparece cada mucho tiempo: serlo «en diferido». Es decir... «Fui fallera mayor en 2023. En aquel momento no pude presentarme por motivos personales, pero ahora sí que he podido». Y ahora, en el Roig Arena, completará un «dos de dos», porque cuando sí que fue candidata como fallera mayor saliente fue en infantiles en el año 2010 y allí tuvo también cita, pero en la Fonteta. «Ese año, además, mi madre fue la fallera mayor».

Eva Sanjuán, hace dos años, cuando fue fallera mayor de su comisión / Falla San Valero

No en Reino de València-San Valero, que es a la que defenderá ahora, sino en Virgen de Lepanto de Castellar. «Toda mi familia era de allí. Pero con el tiempo aterrizamos en San Valero en 2014. Al año siguiente mi hermano pequeño ya fue presidente infantil y luego yo fallera mayor en 2023».

El Fabuel la delata «y aún más el Iranzo» que es de su abuela materna porque son apellidos casi endémicos de Castellar. Y ese éxodo fue el mismo que trazó su tío, el indumentarista Jorge Fabuel, que empezó en el pueblo, en la calle Ador y ahora preside la comisión ruzafeña, como anteriormente lo hizo también en Virgen de Lepanto y tiene la tienda al otro lado de la avenida. Eva echa una mano o dos. «Hago lo que puedo. Siempre estamos para ayudar. Es un trabajo con mucho estrés sobre todo a partir de noviembre. Casi no vives, o lo haces por y para el trabajo, en el que pones en juego las ilusiones de las clientas que han confiado en ti. Ayudo lo que puedo, ayudo. No me des algo muy elaborado, pero en lo que haga falta: hacer recados, coser forros, gestiones rápidos para quitar volumen de trabajo... así hago desde que tengo uso de razón».

Eva defiende su candidatura con el número 46 en las pruebas / Moisés Domínguez

En el Colegio de Arquitectura Técnica

Y si lo hace es «porque en mi trabajo solo trabajo dos tardes a la semana. El resto de la semana son turnos de mañana». Se refiere a su oficio principal, en el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de València «en el área de asistencia al colegiado». ¿En calidad de? «Estamos para ayudarles en su asesoramiento, responsabilidad civil, cualquier trámite donde no sepan donde dirigirse. Estamos a su disposición».

Por haber estudiado «Administración, pero formándome de forma continua porque es una profesión que abarca muchas cosas y tiene grandes responsabilidades». Y lo está fija y feliz. «Con suerte y tranquilidad por ser algo estable». Es la del medio de dos hermanos, cuatro años mayor y siete años menor uno y otro. Pero la vida la hace con su pareja «desde el 1 de marzo pasado». Un éxodo que habrá que ver si se reformula en función a lo que ocurra en nada.