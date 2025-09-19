Las Fallas estrenan su película más esperada e íntima

"¿Qué pensarán de todo esto? Porque a mi me gustaría ir a otro país y encontrar una cosa así y sorprenderme. Hasta que no lo vives desde dentro realmente no entiendes todo lo que significan las Fallas". Y un intento de vivirlo desde dentro, a través de diferentes visiones, dentro de su amplias perspectivas, es lo que persigue "La Danza de la Pólvora", la película-documental que tiene ya fecha de estreno. El 7 de octubre, en los cines Lys, se llevará a cabo el preestreno de una película-documental que viene avalada por el Premio del Público en la edición 2025 del festival DocsValència.

La película, de una hora de duración, está dirigida por Pablo Zanón y el rodaje de la misma se hizo durante dos años. Zanón asegura su obra es "una exploración con potencia visual y emoción. Una historia que deja huella". Para llevarla a cabo consultó con Antonio Vargas, presidente hasta 2024 de la falla Císcar-Burriana, que fue uno de los puntos de referencia. "No es fallero, pero sí que se había dado cuenta de que no existía ningún tipo de documental sobre la fiesta. Y lo que hay es muy institucional" asegura el presidente. Uno de los cortos más extendido, por ejemplo, es el utilizado ante la Unesco como parte audiovisual de la candidatura para conseguir la condición de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pero faltaba no solo una visión independiente, sino una introspección. "Es el resultado de dos años de trabajo y la verdad es que lo que buscaban, sobre todo, esa visión interior, esa forma de entender las Fallas de dentro hacia afuera. Y visto desde unas perspectivas tan sumamente diferentes como pueden tener un fallero, un artista o un pirotécnico". Lo que se aventura es "una visión nada superficial, un retrato que es, sobre todo, pasión".

"La Danza de la Pólvora" (curiosamente, pone en el sujeto a la pólvora y no al fuego) analiza la fiesta fallera desde la perspectiva del artista Josué Beitia, la pirotécnica Reyes Martí, uno de los responsables de la coordinación de los Vestidores de la Virgen, Rafa Chordá, el director del Centro Instructivo Musical de Castellar-Oliveral, Manuel Baixauli y la fallera mayor de Císcar-Burriana 2024, Carla Ruiz. Es decir, cuatro de las patas que forman parte de la propia heterogeneidad de la fiesta.

Cartel de la película / RLV

Un viaje al interior

Estas visiones relatan la aportación de cada elemento: la sociabilidad a lo largo de todo un año, las sensaciones que se viven en un disparo a pie de plaza en una mascletà, durante la Ofrenda o al son de la música o, por supuesto, lo que significa diseñar, realizar, plantar y quemar una falla. Es una introspección en la cara interna de la fiesta. Un viaje por las sensaciones más allá de aquello que se ve a simple vista en la fiesta. "La película ofrece un acceso exclusivo a momentos nunca antes vistos y combina un enfoque visual meticuloso con una narrativa que celebra la riqueza humana, artística y cultural de esta tradición valenciana".

Los episodios muestran sobre todo el lado emocional. Desde el "cadafal de la Verge", Rafa Chordá explica las emociones que contempla a un metro de distancia en la Ofrenda. "Hay que estar allí para entenderlo. No lo entiende nadie" o Reyes Martí confiesa que se emociona cuando ve a los espectadores incluso llorar cuando están en una "mascletà". O la historia humana de Carla Ruiz, que fue fallera mayor de su comisión recién fallecido su padre.

En palabras de su director de fotografía, Theo Belnou, el documental refleja "un torbellino de emociones intensas" y "un hecho único en el mundo, una experiencia inolvidable que todos deberían vivir por lo menos una vez en su vida".

Filmografía fallera

Las Fallas son, históricamente, un escenario de atrezzo en algunas producciones cinematográficas. Existe todo un catálogo de títulos en los que la fiesta fallera ha servido mucho más de telón de fondo que de protagonista. Más allá de la inexplicable versión vista en "Misión Imposible 2", la lista empieza en 1929 con "Mientras arden las Fallas", de Miguel Monleón e incluye, sobre todo, ambientaciones, como "Juzgado Permanente" de 1953, o "El niño que robó un millón" (1960), "Agáchate que disparan" (1968), "La Fallera Mecánica" (1976), "Historia de Hombres con Gabardina" (1987) o en episodios de series, como Brigada Central, Manos a la Obra o Arroz y Tartana. Dentro del género del documental figura como aportación más reciente "Responsabilidad en Llamas", dedicado a las fallas con temática social.