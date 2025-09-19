Destino y mérito para estar a las puertas de lo más grande

La historia de Paula Castell en el proceso de elección tiene mérito y tiene destino. Mérito tiene su elección: «Ya sabes que no he sido fallera mayor de mi comisión y el jurado son los presidentes. Sabía que conocen mucho más a todas antes que a mí. No me quería hacer ilusiones, pero sí que te puedo garantizar que hice todo lo posible por qué me conocieran en las horas que pasé con ellos. Di lo máximo de mí. No sé: debieron ver que soy una chica con objetivos».

Y tiene destino por su propia presencia: «La plaza de candidata estaba vacante, algo que no suele ser habitual. Me dije que tenía 22 años, la carrera recién acabada y me dije que adelante». Pero el destino es por partida doble: «Se presentó otra chica y fue por sorteo. Así no había que meterse en una votación».

La expresión de Paula es una de las imágenes del pasado mes de julio / Fotofilmax

El mismo fin de semana que fue preseleccionada recibió la graduación de Derecho / PC

Por una mano inocente

La fallera mayor infantil de la comisión es quien hizo de mano inocente y le dio la oportunidad única para presentarse y, por sus méritos, pasar el primer draft. «Confío en el destino. En que si las cosas pasan es por alto». Y salió, dibujando una de las mejores caras de asombro de esas que se captan en el momento de escuchar los nombres.

Del Port de Sagunt al "cap i casal"

Su historia fallera empieza en su ciudad de origen, el Port de Sagunt. «Allí vivían mis padres y cuando nací me apuntaron a la falla El Palleter, donde ya ellos y el resto de mi familia llevaban toda la vida. Allí viví mis primeras experiencias falleras». Pero su vida cambiaría hace 18 años cuando «por motivos de trabajo, nos mudamos a València. Mis padres, junto con unos amigos, decidieron apuntarse a una falla del Cap i Casal, y eligieron la Falla Conde Salvatierra. La verdad es que todo encajaba: la ubicación, la historia… y, además, la sobrina de unos amigos era Fallera Mayor Infantil ese año. Desde el primer momento nos sentimos como en casa. Y así seguimos desde entonces, compartiendo cada ejercicio con la misma ilusión de siempre».

Dansà Falleras Mayores /

Paula podría vivir una circunstancia única: ser de la corte y que le vistieran en casa el traje oficial de manga de farol. Porque su madre regenta la firma de indumentaria Montaña Caballero, que este año, mucho antes de superar la preselección, ganó el concurso público para hacer el primer traje de las mayores. El año pasado se vistieron allí las infantiles por lo que el «universo corte» lo ha vivido cerca. «Sí, un día fui a ver a las niñas, pero no me gusta ir a agobiar. Este año, salga o no, habiendo vivido las experiencias de la fase final, seguro que me acerco mucho más». Pero promete no tocar nada. «No, no tengo mucha mano con la indumentaria. A veces me han dejado deshilar alguna cosa... Algo que no sea frágil».

Palco día 14: reunión con las falleras mayores infantiles de la historia /

Abogada en proyecto

Porque lo suyo no es ni agulla ni cisell. Es la toga. Casi a la vez que era preseleccionada recogía la beca de licenciada en Derecho por la Universidad Católica. «Ahora quiero hacer un máster, colegiarme y ejercer de abogada. ¿De qué? El tiempo lo dirá. Me gusta el Civil y el Penal, pero tengo tiempo para decidir».