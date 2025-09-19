CANDIDATAS A FALLERA MAYOR DE VALÈNCIA 2026
Un dilema académico en busca del sueño de su vida
Marta Salvador Salinas / 22 años / Padre Doménech-Pío XII
Marta Salvador pertenece a ese grupo de falleras a las que le llegaban las pruebas condicionando la decisión del Máster
El caso de Marta Salvador ejemplifica muy bien el hecho de que ser preseleccionada también tiene, para no pocas de ellas, una cara B, llena de dilemas, condicionados por una decisión que llega tarde en el tiempo, a finales de septiembre y que esté fuera de su alcance. Llega a las pruebas con el título de Ingeniería Industrial y Desarrollo del Producto bajo el brazo con el diploma acuñado en el CEU. Y llegado ese momento se planteaba hacer un máster.
Pero ¿y si la noche del Roig Arena los hados son favorables? Porque un máster y la corte no son del todo compatibles. «Mi intención es hacerlo dedicado al diseño de joyería y complementos en Suiza. Me he estado informando y esta opción me atrae mucho». Pero.... «sé que es muy difícil ser una de las trece elegidas, pero siendo que el máster es fuera de casa, he decidido posponerlo al próximo año, puesto que sería incompatible en el caso de ser una de las afortunadas. He preferido apostar por el sueño de mi vida». El fallero se refiere. «Y si no tengo la suerte de ser una de las elegidas, me dedicaré a complementar mis estudios con cursos. Por ejemplo, ya he visto uno de Diseño Asistido por Ordenador e Impresión 3D, que también me servirán de gran utilidad para aprovechar mejor un Máster de estas características, que me han comentado que son muy exigentes». Poco a poco y con cabeza.
Joyería... o Diseño de automoción
Lo de la joyería es después de deshojar la margarita con otra de sus bazas: «diseño de automoción. Muy diferente, ¿verdad? Quizá es porque en casa somos apasionados de los coches».
«De pequeña me encantaba dibujar. Mi abuela es muy manitas y mi padre dibuja maravillosamente». Esto es el 2.0. «No quería ser profesora, como mi madre y mi abuela. Mi padre daba diseño industrial en la UPV, lo descubrí y parecía hecho que ni adrede para mí».
Pero ahora quiere diseñar un máster fallero. Defendiendo a la comisión de Padre Doménech, que es «la falla familiar. Con nueve años me apuntaron mi madre y mi abuela. Siempre habíamos hecho ruta fallera todos los años la familia al completo. De ver la ofrenda al completo...» Estaba llamada a aterrizar «en la falla familiar con los primos, tanto yo como mi hermano menor».
Fallera mayor temprana
No fue fallera mayor infantil, por lo que «este año lo he cogido con una ilusión enorme». Y pronto, con 21 años. «Quería cuadrarlo con mis primos, que han sido fallera mayor y presidente infantil».
Y tiene más: «Llevo practicando baile desde niña, muy niña». Hasta ahí, todo bien. «Y también esquiando. Y si no, hago surf. Y si no, hago italiano». Volviendo al esquí, eso es un deporte que carga el diablo en caso de ser fallera mayor. «Si: he coqueteado con el peligro yendo a esquiar del 1 al 5 de enero, aún siendo fallera mayor. Con un poco de cuidado. De verdad que lo he tenido en cuenta». Que el afán rompe el ligamento. No fue el caso y llega a las pruebas de una pieza.
