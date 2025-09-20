En Directo
Directo Fallas | El viaje en barco de las falleras, al minuto
Sigue la Convivencia en Alta Mar de las 73 candidatas a fallera mayor de València y la visita oficial de Berta y la corte
Las aspirante al trono de la fiesta se embarcan en una experiencia conjunta ante la mirada del jurado. Les esperan algo más de 24 horas de actividad casi ininterrumpida.
Bueno, ya están todas dentro. Han sido acomodadas en los camarotes y la siguiente parada es el coctel de gala.
El jurado también está, por supuesto. De hecho, son los protagonistas clave junto con las candidatas. Si no, esto no tendría razón de ser.
El pasaje incluye no solo a las candidatas y a la comitiva oficial, sino un auténtico séquito de maquilladores y peluqueros, un contingente de apoyo de la Junta Central Fallera y entidades invitadas a las charlas, como el Gremio de Sastres y Modistas y el de Artistas Falleros
El pasaje ya está en el Ciudad de Granada. Han entrado por orden de sector y han pasado por el "photocall".
Fallera mayor y corte de honor de 2025 también acuden para cumplir la parte institucional y para departir con las candidatas. Tendrán su momento charla. Esta noche son ellas las que presiden la cena de gala.
Las candidatas ya han llegado a la terminal de Trasmed. Con sus números de identificacion para los dossiers del jurado, sus maletas y de gala, porque la noche es larga.
Os recuerdo que las candidatas embarcarán en la terminal de Trasmed. Por la noche les espera una cena de gala -el año pasado fue un amplio cocktail- y después aún tendrán un poco de discoteca. No mucho porque el domingo, a las ocho de la mañana, desembarcan en Palma de Mallorca, donde harán una "passejà" por lugares emblemáticos, mientras Berta Peiró y la corte de honor presiden un acto institucional con el alcalde de Palma. A las once de la mañana se vuelve y dispondrán de nueve horas largas para participar en actividades, charlas y entrevistas. Juego para el jurado.
¡Buenas tardes! Bienvenid@s al relato de la Convivencia en Alta Mar de las Candidatas a Fallera Mayor de València 2026. A lo largo de 24 horas, las 73 aspirantes vivirán una experiencia novedosa, estrenada el año pasado, en el que combinarán un acto de gala, charlas, entrevistas, diversión y una visita a Palma de Mallorca.
- Cerco a un hotel indiano en València que lleva dos años abierto sin licencia
- Malestar vecinal por el cambio de placa en el Puente de la Solidaridad
- Los vecinos de la Malva-rosa lamentan que Catalá no les haya consultado su plan para las Casitas Rosas
- De Bailando con las Estrellas a la elección fallera del Roig Arena
- València cerrará 19 colegios de zonas inundables en caso de alerta naranja
- La ruina del millonario puente giratorio sin uso de la Marina de València
- La CHJ atenta a las extracciones en el «mar subterráneo» de València que anuncia Catalá
- Una mujer con alzhéimer atraviesa València en pijama sin recibir ayuda