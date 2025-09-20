Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo Fallas | El viaje en barco de las falleras, al minuto

Sigue la Convivencia en Alta Mar de las 73 candidatas a fallera mayor de València y la visita oficial de Berta y la corte

Las candidatas ya están en el barco

Las candidatas ya están en el barco / Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Las aspirante al trono de la fiesta se embarcan en una experiencia conjunta ante la mirada del jurado. Les esperan algo más de 24 horas de actividad casi ininterrumpida.

