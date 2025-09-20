Directo Fallas | El viaje en barco de las falleras, al minuto

Os recuerdo que las candidatas embarcarán en la terminal de Trasmed. Por la noche les espera una cena de gala -el año pasado fue un amplio cocktail- y después aún tendrán un poco de discoteca. No mucho porque el domingo, a las ocho de la mañana, desembarcan en Palma de Mallorca, donde harán una "passejà" por lugares emblemáticos, mientras Berta Peiró y la corte de honor presiden un acto institucional con el alcalde de Palma. A las once de la mañana se vuelve y dispondrán de nueve horas largas para participar en actividades, charlas y entrevistas. Juego para el jurado.