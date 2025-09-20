El regreso de la actriz galardonada hace diez años

La historia siempre vuelve. Dentro del listado de galardones del Concurso de Presentaciones de 2016 encontramos un «Sandra García» como premio de actriz. De la época que todavía había dos categorías, pero con una competencia feroz: Doctor Waksman, Plaza del Pilar, l’Antiga... esa Sandra García tenía el Carro de segundo apellido y es la que ahora, con 26 años, vuelve a la primera línea como preseleccionada. «Mi papel era de una francesa. Imagínate hablar valenciano con acento francés. He participado en los escenarios de la comisión desde los cinco años. Con todos los personajes imaginables».

La historia siempre vuelve también con la Fonteta. O con el combo Fonteta-Roig Arena. Sandra fue preseleccionada de infantil a contraestilo: antes candidata que fallera mayor. «Lo fui para la corte de 2009, la de María Berbel. Estoy censada desde los dos años, pero en la falla somos quinientos falleros y en casa pensábamos que no iba a ser fallera mayor infantil. Al final me presentaron y pasé la preselección. Pero mira, luego con el paso del tiempo sí que pude ser fallera mayor, aunque por entonces ya tenía trece años. Si, me volví a presentar, pero...».

Sandra reacciona al escuchar su nombre en la preselección / Fotofilmax

Tras la preselección dio la bienvenida a su precedesora en la falla / Falla Parc Central

El bagaje fallero está, pues, demostrado. Con ella buscará sitio en el salón de la fama la comisión de Ingeniero Joaquín Benlloch. «Mis padres son de Campanar, que es donde son mis abuelos, pero se fueron a vivir a Calicanto. Iba al colegio a Torrent, pero acabé en Carrera Malilla porque teníamos vecinos que eran de la comisión».

Interina en Catarroja en plena dana

En lo profesional es Maestra de Educación Primaria. «He recorrido colegios en La Vila Joiosa, Mislata, Torrent...». Pero recuerda que la dana le pillo de interina en un colegio de Catarroja. «Estuvimos un mes y medio sin ir al colegio. Imagínate: toda la primera planta destrozada. Fuimos los profesores y los padres para intentar reconstruir como podíamos». Guarda imágenes «muy de pandemia, como las clases on line» y «situaciones que no imaginarías, como hacer quedadas en el parque».

Jornada maratón y baño de multitudes de las candidatas a Fallera Mayor de València 2026 /

Aquella accidentada sustitución acabó y ha finalizado el curso «en un colegio de Montserrat como tutora de Tercero de Primaria, de niños ocho años, con 27 peques de los que he aprendido mucho. Te dan la vida». Su día a día ha sido salir de casa en Torrent «donde vivo con mi pareja», tener «mi momento, camino del colegio, escuchando mi podcast, mi tranquilidad», la misma que, a la vuelta a casa, «siempre necesito tener media hora para salir con mi perro». Este año, combinado con las exigencias de fallera mayor, el reinado y el reinado invisible: «los preparativos, los trajes...». Organización dispuesta, si nos ponemos, a guardar la carpeta si el Roig Arena es favorable.