Nutricionista, enfermera en proyecto y ‘clavell’ fallero

«Mi abuelo materno tenía una carnicería en la Plaza Redonda. Si me llevas, te podría decir exactamente donde estaba. Por eso mi madre era de la falla Lope de Vega. Estuvo allí y también en Isabel la Católica». Pero, contraestilo, acabó apuntándose ella a la comisión de él, del padre de Lorena, «que era la falla suya desde niño. Mi madre se apuntó y nosotros, mi hermano mayor y yo, estamos apuntados desde antes de nacer. Para todos, la falla es una forma de vivir y de entendernos».

Lorena (12) escucha su nombre como preseleccionada.jpeg / Fotofilmax

Tiene que ser alguien muy importante en la comisión para ser el ojito derecho de su histórico presidente Jorge Defez. «No es familia, pero como si lo fuera. Mi padre ha sido directivo suyo, me ha tenido en brazos, fue mi presidente cuando yo era infantil, lo ha sido este año y conmigo ha terminado, después de 33 ejercicios de presidente».

Una foto oportuna en la Ofrenda / Falla El Clavell

Todo eso y más son las credenciales falleras de Lorena con su falla, «el Clavell», Norte-Doctor Zamenhoff, cuya candidatura defenderá ahora en el Roig Arena en busca de una plaza de honor que, en los últimos tiempos se les ha resistido. Llega a la gran cita tras haber sido fallera mayor «no a los diez años, como yo quería al principio, pero, mira, circunstancias, no fue en ese momento sino ahora. Llegó cuando llegó. Y como es algo que yo quería, que en casa querían... tenía que pasar».

Enfermería en la UCV

Le pilla a mitad camino de la formación académica, que a la vez es personal: «tras el Bachillerato me apunté al grado superior de Dietista, que me sirvió de puente para hacer después Enfermería por la Universidad Católica». En ello está. «Aunque hay enfermeras dietistas, yo lo que quiero es ser enfermera de cualquier cosa, ayudar a las personas, solucionarles sus problemas».

Le viene de antecedentes: «lo he vivido de cerca con mi madre». Y le gusta: «he hecho prácticas en el mismo hospital que mi madre, el 9 d’Octubre y los compañeros fueron maravillosos, me dieron mucha capacidad de decisión, -siempre en los límites marcados- y aprendí muchísimo. Me ha hecho crecer y creer en lo que soy». Lo de la alimentación también lo ha vivido en carne propia «porque he hecho ballet desde pequeña en el Conservatorio Profesional» con el control que eso supone o debe suponer. Y entre libro y apósito, «trabajo como monitora en el comedor de mi antiguo colegio, Agustinos. No me da tiempo a aburrirme». Menos se aburrirá si el Roig Arena le obliga a colgar por un tiempo la bata blanca.