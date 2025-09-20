Estudios por «amor al arte» y Fallas por amor a la tradición de casa

No hay preseleccionada que no sea una caja de sorpresas. «Soy Helena con hache porque mi madre es Elena sin hache». Y además, con trampa: «nacer, nació en Francia y en la partida de nacimiento, era Helena. Ella volvió con mis abuelos con un año de edad y se la quitó. Cuando nació su hija, o sea, yo, la recuperó».

Pero esperen, porque el Duval es un apellido francés «Es absoluta casualidad que mi abuelo se fuera a trabajar al lugar de donde viene su apellido. Algún antepasado debemos tener, pero no lo tenemos localizados».

Helena, en su preselección / Fotofilmax

En el Besamanos / Falla Salvador Giner

En la Gala Fallera / Falla Salvador Giner

Los orígenes de proximidad son más sencillos: «mi padre vivía en Molinicos, de Albacete y mi madre es valenciana del todo». ¿Y qué papel desempeña Mislata en todo esto? «Pues cuando volvieron buscaron un sitio para vivir. Y no pudieron elegir mejor. Sea València, sea Mislata». ¿Y qué papel desempeñan las Fallas en todo esto? «Mis padres se apuntaron, mi hermano fue presidente infantil». Y aquí también hay una particularidad. «Mi padre se cambió de falla, a Doctor Marañón, por cosa de amigos, pero yo me he quedado porque además no había debate. Yo, de la mía, no me muevo. Tenemos mucha risa con eso, pero tener amigos en más de una falla es el mejor plan».

Historia del Arte, pero...

También es curiosa la preparación para la vida. Estudia Historia del Arte en la UV pero nunca mejor dicho, «por amor al arte» porque verse, se ve en el futuro «en el negocio familiar, que es la gestión y el transporte de residuos, en el que estamos toda la familia. Seguramente acabe por hacer también un grado dedicado a eso». Lo del Arte «porque me gusta. Porque cada libro que leo me enriquece», pero reconoce que «hay pocas plazas para becarios, para abrirse camino... está la opción de restauración, pero hay muy poco trabajo».

Los "números de la suerte" de las candidatas a Fallera Mayor de València 2026 /

Perseguir los sueños

¿Y cómo le dejaron en casa? «Mis padres dicen que hay que perseguir los sueños. Me dejaron estudiar lo que más me gustaba. Me encanta sentarme a leeer cosas». Incluso «pensé en opositar y ser maestra, pero eso significa que puedes irte a cualquier sitio y yo me he criado y quiero vivir aquí».

Fue fallera mayor infantil en 2012 y ahora ha repetido de mayor. «Porque me han animado mis seres queridos. Seguramente sola no me habría atrevido. Pero tienes los padres, la pareja, los amigos... y me han demostrado muchísimo. Y lo hice por mí, por vivir la experiencia. Mi momento».

Las candidatas a Fallera Mayor de València en la "punxà" /

Piscis de Elena y Helena

Y falta un tip en forma de tatuaje: «Ya ves que es muy pequeño. Es el signo de Piscis, que lo somos mi madre y yo, y ya sabes que somos Elena y Helena. Lo ha hecho todo tan bien que solo le puedo ofrecer lo mejor. Es mi pilar fundamental. Mi madre, mi amiga, mi hermana...». Para tatuarse el mar entero.