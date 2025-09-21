La fallera que recibió el apoyo ante la adversidad

«Son cosas que no esperas que vayan a pasarte, pero a cambio, me regaló cosas muy bonitas». Carmen Mengó se emociona cuando revive el episodio. «Ver a toda la comisión ayudando para acabar la falla. Sentirme respaldada y apoyada en un momento de tanta adversidad». Porque le tocó la desventura de que no le acabaran la falla. Siguiendo el particular mal fario de la comisión porque «ha sido el tercer año en el que, o nos dejan tirados o no se cumplen las expectativas. En mi caso fue que la falla no se acabó». No hace falta que lo diga porque bastaba con rodar el monumento para darse cuenta. «De los errores se aprende y me dejó, como digo, una experiencia de amistad y compañerismo».

Carmen Mengo, a pocas horas de reunirse con el jurado, participó en el sopar de comiat del sector / Falla Isaac Peral

Carmen Mengó, ya preseleccionada, lleva a San Roque aún como fallera mayor de su comisión en pleno mes de agosto / Falla Isaac Peral

Aquel mal remate de fiestas se ha atenuado con la satisfacción de ser preseleccionada y seguir soñando. «Soy fallera por mi madre, que nos apuntó de pequeñas. Yo no fui fallera mayor infantil y, por contra, mi hermana lo fue dos veces. La razón es la que es: yo era de las que no quería vestirse, la que se ponía mala solo de pensar en ponerse los moños. Y es verdad que tuve la oportunidad y no quise. Cuando fui creciendo y cambié pero para entonces ya era demasiado tarde. Estaba para pasar a mayores. Y ahora soy la que se pone los moños el día 15 y no se los quita hasta el 19. Y me he podido sacar esta espinita. Curiosamente, la que ahora no ha sido fallera mayor adulta es mi hermana».

La tres chicas

Habla mucho de las mujeres de la casa porque «somos tres chicas, mamá, mi hermana y yo, que hablamos de todo: trabajo, amistades, fallas... y ahora voy a ser tía». Aprovechó sus habilidades: «me gustan mucho el dibujo y las manualidades y le hice el «baby shower» -la revelación del texto- con una nube de cartón. Tiraban de la cuerda y salían los papeles». ¿Azules o rosas? «Azules, que además era lo que yo quería».

Las Fallas en la Ofrenda de San Vicente Ferrer (4/5) /

Los años de "correturno"

Con la cuestión profesional se aprende un nuevo término dentro del complejo mundo de las educadoras. Ahora mismo es educadora infantil «pero trabajo de monitora de comedor y extraescolares mientras termino la carrera de Maestra de Educación Infantil. Es decir, pasar de 0 a 3 años a 0-6 años. Para tener mas ventanas y posibilidades en lo que más me gusta» pero durante mucho tiempo ha estado de ‘correturno’. Es decir, «las sustituciones puntuales. Te llaman al día, ¿hoy quieres trabajar en el colegio tal? A esta hora te esperan». Bajas de uno o dos días, no excedencias o bajas de larga duración. Un recolector de puntos. Ahora ya ha ido creciendo «y estoy ya cuatro años en el colegio Lloma Llarga. Me viene muy bien por el número de horas que estoy para poder acabar la carrera» y en el futuro, lo que todas: «hacer la oposición y conseguir plaza». Ahora tiene la otra oposición esperándola. Hoy conocerá al tribunal.