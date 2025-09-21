CANDIDATAS A FALLERA MAYOR DE VALÈNCIA 2026
Una entrenadora de baloncesto en el Roig Arena
Ana Sánchez Pérez / 23 años / Falla San Miguel-Vicente Iborra
Ana Sánchez, de ‘Els Antics’, vive ahora las mismas experiencias que su hermana Sylvia hace apenas doce meses
La historia familiar de Ana Sánchez demuestra algunos de los cambios por los que ha pasado el proceso fallero. «Mi madre fue de la corte de honor en 1986: Silvia Pérez Pons. Se presentó al sector y salió elegida con 16 años. Y tres años después fue fallera mayor, en 1989». Este relato, este escenario (la edad, ser primero candidata y luego fallera mayor...), hace cuatro décadas, era absolutamente normal. En su caso, sin embargo, hay incluso un añadido: «recuerda que 1989 fue el año del agua. Pues bien, decidieron que pudiera repetir al año siguiente». Y echando la vista atrás, es cierto: hubo falleras mayores que repitieron cargo para resarcirlas de aquellas fiestas pasadas por agua, más incluso que en este.
El caso es que su madre es la penúltima fallera de «Els Antics» que ha pasado por lo más alto. «Y la última, Mamen, fue hace 23 años». En casa ya lo vivieron todo el año pasado con su hermana mayor, Sylvia, también preseleccionada. «Yo fui infantil en 2012, en el 150 aniversario de la falla. Y este año he tenido mucha suerte: no hay nada más bonito que tu hermana pasándote la banda. Y digo suerte porque no me tocaba por antigüedad. Pero las que tenían más edad querían esperar un poco más por cuestión de estudios. Yo lo pedí y me lo concedieron. Una felicidad absoluta. Yo le subí a ella la banda en su exaltación y luego ella me la impone a mi. ¿Habrá algo mejor?».
Nació el día de la presentación
No le tocaba por antigüedad a pesar de ser fallera desde el minuto uno: «nací un 11 de febrero, el día de la Presentación de mi falla. La primera persona de fuera de la familia que me tuvo en brazos fue mi fallera mayor». Y, así de tierna, «mi primera Ofrenda fue con días de edad».
En lo profesional está todavía en periodo de elaboración. «Estoy acabando la carrera de Protocolo y Organización de Eventos», con un año aún pendiente de Bachelor «que quiero cursar en Irlanda, porque me interesa sobre todo los eventos culturales. Y los falleros, no te cuento. Soy delegada en el sector, he estado en festejos, artístico, play back...».
Cuando ser "destituida"... es por una buena noticia
Una destitución nunca es agradable. Salvo que sea... por causas de fuerza mayor fallera. «Ya hemos hablado que ojalá tengan que buscar otra entrenadora en mi lugar». Porque Ana, además, es «entrenadora de baloncesto en San Pedro Pascual». «Mi hermana ya empezó a jugar, pero quien lo cogió de verdad con ganas y se orientó al deporte fui yo. Fui jugadora hasta senior y luego ya entrenadora. No veas las niñas lo ilusionadas que están conmigo, aunque me preguntan si voy a seguir con ellas». Porque las pruebas con el jurado llegan con el nuevo curso y, por consiguiente, con la pretemporada. «Ahora subimos a Alevín de primer año. Está claro que en septiembre, con las pruebas, lo voy a tener imposible y a partir de octubre...». El tiempo lo dirá. «Soñar es gratis». En el Roig Arena, futuro escenario de baloncesto, sirve hasta ser nombrada la 13. Eso es, sería, una victoria sobre la bocina. The last shot.
