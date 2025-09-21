Fallera desde el minuto uno y psicóloga más que habilitada

Casualidades de la vida: María Luján cumplió 25 años el día que su suerte empezó a estar echada: cuando la asamblea y la presidencia de JCF eligió y desveló las personas de las que dependerá su futuro: el jurado. Un proceso que ya vivió en el otoño de 2012, y del que recuerda que «ese día, el de mi cumpleaños, es cuando no cuando los eligieron, sino cuando nos los presentaron». Vuelve a la arena de las pruebas como representante del Mercado de Castilla. «Es mi vida. Mis padres son fundadores, directivos... he vivido en el Mercado de Castilla. Es mi infancia, es mi juventud. Bajar a hacer play back, declamación, belén...». Y nunca más interiorizado lo de «bajar» porque «ya sabes que estamos en los bajos del Mercado». Un auténtico paraíso. «somos unos privilegiados, lo sé, porque tenemos un casal grande y alrededor no hay edificios, tan solo un colegio. Yo, por ejemplo, vivo cerca, pero no al lado, porque no hay fincas. Ahora están haciendo una nueva, pero no nos preocupa: los haremos falleros».

La pasarela de preseleccionada de María Luján / Fotofilmax

En la Ofrenda del pasado mes de marzo / Falla Mercado Castilla

Contaba que fue fallera preseleccionada para 2013, es decir, fallera mayor infantil en 2012. «Siempre hemos dado por hecho en casa que, algún día, tocaría. Fui en 2012 y pensé en lo de hacerlo diez años después» algo muy recurrente. «Tenía 21 añitos y, sinceramente, no me veía. Me dije que cuando yo, verdaderamente, sintiera que ha llegado el momento habría un 20 de marzo que diría «ahora». Una de mis mejores amigas fue fallera mayor el año 2024, lo viví de cerca y ya sabes cuál fue el día que fuimos adelante». El 20 de marzo, claro.

La tradición fallera es materna «que lo fueron de Els Generals, cuando vivían en Benicalap. Mi padre no había sido fallero y cuando llegaron a Mercado y él tenía veinte años… pues eso, entró de cabeza. Es el más fallero de todos en casa».

Nombramientos de las comisiones en las Fallas 2026 (II) /

Máster de Psicología General Sanitaria

En lo profesional tiene los planes muy bien trazados -aunque haya que dilatarlos si los hados del Roig Arena le son favorables-: «Soy psicóloga, con máster de Psicología General Sanitaria, que es el habilitante, el que te obligan a tener para ejercer. Ahora tengo previsto empezar en otoño el de Psicología Criminal y Forense, que es el ámbito más jurídico. Hay posibilidades en lo privado y lo público. Me gustaría trabajar de lo que me gusta, de psicóloga». En la arena. «Y no descarto hacer un tercer máster. Y luego ya en cuatro años máximo, poder presentarme a las oposiciones jurídicas en juzgados y penitenciarías».

Ha vivido rodeada de chicos, «mi hermano mayor y mi mellizo, que fue presidente infantil un año antes que yo». y las Fallas dejan sitio «a m i otro 50 por ciento», que es «la danza clásica, de la que he hecho la carrera profesional. No son pocas las ocasiones que me lo planteé. Tenía que irme fuera de casa... me dio un poco de vértigo. Y además la decisión era después del covid. No te niego que se me ha quedado la espinita de irme a una compañía. Sigo practicando todas las semanas, pero pienso que las cosas pasan por algo». Y pueden pasar por algo y muy grande.