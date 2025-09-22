Profesora en uno de los colegios más afectados por la dana

No son pocas las preseleccionadas que, de alguna forma u otra, sufrieron la dana en primera persona. Amparo Lorente lo hace, o hacía en el CEIP Vil·la Romana, a dos calles del Poyo. «La directora dijo que, nada más comer, se fuera todo el mundo a casa. Yo recuerdo el aire que hacía, la sensación de «no tiene buena pinta. Me fui a casa lo más rápido que pude, pendiente del móvil y de que todo el mundo estuviera en casa. Perdimos toda la primera planta y en lo que quedaba nos convertimos en centro logístico para repartir ayuda. Hay que mirar adelante. En septiembre estrenamos cole». «Estrenamos» porque, con 29 años, ella sí que es profesora de Infantil consolidada. «sí: soy funcionaria de carrera. Ya pasé por mis interinidades, por marcharme dos años a Cataluña para hacer puntos, después en Orihuela... y ahora ya he podido quedarme fuera de casa».

Tuvo agua en Fallas; antes, el agua menos deseada en octubre y agua en julio. Suya fue la preselección del aguacero. «Al final es una anécdota que nos quedará para el recuerdo. Y tanto que me acuerdo. Yo fui la segunda. Primero salió Marta y en seguida, pero en seguida, yo, pisándole los talones para que no nos llegara el apocalipsis. Y luego ya sabéis que con Blanca se fue la luz» y hubo que decirle el nombre a gritos.

«Pues igual que nuestra Ofrenda, que fue en el momento más fuerte del 18 de marzo...». Pero «con lo que hemos vivido, tienes que aprender a relativizar»

Vuelven las "amparos"

Curioso su nombre compuesto, porque Amparo es Amparo Irene. «Amparo por la Virgen, por si quedaban dudas. E Irene porque significa Paz en griego y mi madre es Mari Paz». Lo curioso es que lo más inusual ahora es el Amparo. «Es verdad. Estoy viendo ahora, con los niños, que está repuntando, pero en mi generación hay pocas». Sirva el dato: solo hay dos «Amparos» entre las preseleccionadas.

Buscará el éxito para la falla Venezuela-Agustín Sales. Y ya le toca: «Fui fallera mayor infantil en 2004, pero mis padres no me presentaron. Estaban centrados en que tuviera enriquecimiento académico y no querían tomar decisiones por mi. Que lo hiciera de mayor». Ahora ha sido fallera mayor «cuando tocaba: tras acabar esas interinidades, sin estar con la maleta en cualquier sitio». Es fallera de Venezuela-Agustín Sales «porque es una de las fallas debajo de casa. Primero me apuntaron, con dos años, en otra, pero allí no conocían a nadie. Cambiaron a aquí, donde sí que conocían a gente y a los dos años de llegar ya me hicieron fallera mayor infantil». No puede dejar de llamar la atención, por curioso, su discreto tatuaje: «son... las coordenadas del pueblo de mis abuelos: Munera, en Albacete».

