Una fallera para hacer soñar de nuevo a la marea azulona

«Gritamos como locos». Y sirvió para demostrar que «es posible». El pasado año, Sierra Martés-Miguel Servet vivió, por primera vez en casi 35 años, la felicidad de ingresar en el «club de la corte de honor» con Noa Domínguez. Ahora, en el Roig Arena, Andrea Pérez Frías puede suponer la felicidad multiplicada por dos si materializa el doblete. Andrea fue la última elegida en la peculiar -a la fuerza- preselección de Benicalap-Campanar en el sobrecalentado casal de Acacias-Picayo: fue la tercera adulta de la segunda preselección, la de Campanar.

El pase de preseleccionada de Andrea / Fotofilmax

El día de su exaltación con la infantil, Adriana, también preseleccionada / Falla Sierra Martés

Y fundadores de Alcalde Gurrea

Ahora sueña con todo defendiendo sus nuevos colores: la marea azulona de la comisión a la que ha llegado ya como adulta hecha y derecha. «Antes fui fallera de otra comisión, de la que mi abuelo fue fundador, Avenida Ecuador-Alcalde Gurrea». Al otro lado de la avenida Burjassot. «Es donde me han visto nacer, crecer, vivir mi adolescencia y siempre será también «mi falla» aunque las cosas cambiaron cuando faltó mi abuelo. Era el nexo que nos unía y a partir de que se nos fuera nos fuimos desapuntando, yo me puse a trabajar... y mis padres establecieron que, para saber apreciar el valor de las cosas, para ser fallera me lo ganara con el sueldo. Por todo eso, estuve fuera un par de años y luego, a través de amigos, a donde llegué fue a Sierra Martés. Allí llegué, por eso, hace cuatro años». Y, sin embargo, fallera mayor rapidisimo. «Va por antiguedad y esto ha sido casi un ahora o nunca. Me presenté con la idea de que si no salgo, feliz, porque ya habrá más oportunidades y si lo soy, muy feliz. A la que ha sido mi infantil le hacía ilusión de serlo conmigo, en la falla se sabía y al final ha sido una cosa de entendernos y respetarnos. Y por eso lo conseguí. Una felicidad enorme».

Tres años y medio en el 9 d'octubre

En lo profesional, trepidante y sólida. Es Auxiliar de Enfermería en el bloque quirúrgico del 9 d’Octubre. «Llevo allí tres años y medio. Antes estuve dos años en el Consuelo, que es de la misma empresa, Vithas. Es un servicio que me gusta mucho, no es nada monotono, cada día es un mundo, hay que estar atenta y alerta. Si tienes que correr, tienes que correr, pero hacer todo con calma, dispuesta a velar por una vida que no es la tuya».

Asi ha sido el ensayo de la elección de candidatas a Falleras Mayores de València 2026 /

«Tinc el cor encés en flama»

Y siempre aprendiendo. «Llevo cinco años y nunca te estancas. Aprendes cosas nuevas, te enriqueces en cada momento». Recordando que «me decanté por la Sanidad a partir de un periodo en que mi madre estuvo malita. Este tiempo en el hospital, como hacían el trabajo, cómo ayudaban a que se curara y se recuperara, fue lo que me acabó por inspirar. Fue un punto de inflexión». Una parte de su vida la lleva tatuada en la piel. «Es parte de mi: Son historias de mi vida: por ejemplo, uno con mi madre, un angelito por mi iaio, el «tinc el cor encés en flama» con cuatro amigas... son cosas que siempre me suman». Momentos de inflexión como el que puede encontrar no en un hospital, sino en un pabellón.