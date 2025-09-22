Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo Fallas | La expedición de falleras desembarca... y se va a la Fonteta

Sigue la Convivencia en Alta Mar de las 73 candidatas a fallera mayor de València y la visita oficial de Berta y la corte

Las candidatas a fallera mayor de València, en Marivent

Las candidatas a fallera mayor de València, en Marivent

Ver galería

Las candidatas a fallera mayor de València, en Marivent /

Moisés Domínguez

Moisés Domínguez

València

Las aspirante al trono de la fiesta se embarcan en una experiencia conjunta ante la mirada del jurado. Les esperan algo más de 24 horas de actividad casi ininterrumpida.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents