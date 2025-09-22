En Directo
Directo Fallas | La expedición de falleras desembarca... y se va a la Fonteta
Sigue la Convivencia en Alta Mar de las 73 candidatas a fallera mayor de València y la visita oficial de Berta y la corte
Las aspirante al trono de la fiesta se embarcan en una experiencia conjunta ante la mirada del jurado. Les esperan algo más de 24 horas de actividad casi ininterrumpida.
Y nada más llegar, las mayores se fueron al pabellón de la Fonteta, donde ya estaban las infantiles, para hacer el primer ensayo del acto del sábado
A la llegada, aunque todavía quedaban cosas por hacer...
Enfiladas ya de vuelta a casa
Una charla de indumentaria, una entrevista con Berta y la corte, un test sobre Fallas y un taller de repostería compusieron la jornada de regreso. Eran muchas horas y hubo tiempo de sobra para todo
¡Esto no ha acabado!: ahora las candidatas tienen nueve horas para asistir a charlas y entrevistas.
Termina la estancia en Palma. Mientras Berta y la corte han recorrido la ciudad con Bus Turístic, las candidatas han paseado por los jardines del Palacio de Marivent.
Aquí tenéis las fotos:
Aquí teneis la galería de fotos del Castillo de Bellver
Aquí teneis tips la jornada en versión vídeo
El castillo de Bellver ha sido escenario de la recepción con el alcalde de Palma, en la que se han intercambiado mensajes de buena voluntad y hermandad entre ciudades mediterráneas.
El cuadro de honor de la falla de El Toro, en Calviá, ha subido al barco para recibir a la comitiva, a la que acompañarán en el acto institucional
