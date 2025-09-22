Así será "Llum", la fiesta de elección de candidatas a Fallera Mayor de València 2026 en el Roig Arena

La Junta Central Fallera ha anotado la fecha del 27 de septiembre con trazo grueso y con la condición de "día grande". O muy grande. Están con el convencimiento de que va a ser aquel en el que la fiesta va a dar un salto cualitativo. El sábado se lleva a cabo la elección de Candidatas a Falleras Mayores de València, la "Elección de la Corte de Honor" de toda la vida, o el, directamente, "Fonteta" acuñado hace tiempo.

El estreno de la fiesta en el Roig Arena ha propiciado que la JCF haya decidido echar la casa por al ventana y equiparar el festejo a una gran fiesta. Para crecer. Se han puesto medios y profesionales al servicio. Nadie quiere quedarse fuera de los títulos de crédito y, en definitiva, lo que antes era un acto importante, con años mejores y años peores, con ocurrencias y con aciertos, ahora se quiere revestir de la etiqueta Premium. Para, finalmente, un objetivo. La botella medio llena: dar a 26 falleras y a sus familias la alegría de sus vidas, consistente en un año lleno de vivencias, pero también de exigencia semi profesional. La botella medio vacía: decirle a la gran mayoría de candidatas (120 de 146) que el camino ha terminado, que gracias por participar y que esperamos que hayas disfrutado de la experiencia, pero ahora le toca recoger las peinetas y marcharse a su comisión de toda la vida.

Bajo el lema "Llum", el festejo se estrena en el nuevo Teatro de los Sueños de la ciudad. Con las ventajas a nivel de tecnología, espacio, comodidades y espectacularidad que esto supone. El máximo organismo fallero acertó de lleno en la pasada Crida y la línea que se persigue es la misma: generar un acto que deje sin respiración, que emocione y que tenga el remate de la alegría inmensa de las elegidas.

El concejal Santiago Ballester ha presentado el evento acompañado de los directores musical y coreográfico, Quique Montesinos y Álvaro Cuenca. Y con toda una declaración de intenciones: estamos emocionados por la expectativa que está generando. Es el evento más importante que tenemos por delante y marcará el ejercicio. Es la puesta de largo de las Fallas de València. Miedo, no. Vértigo sí".

Dice el edil que "es una propuesta escénica con ganas de reconfigurar y cuidando el mínimo detalle, con un nivel de emoción y cariño que permita abrazar a la primera generación de falleras del Roig Arena". Promete "un acto cultural, respetuoso con las candidatas, en el que ellas son las protagonistas y todo se hará pensado en ellas y para ellas".

"Llum",una propuesta conjunta de música y baile, "sencillo pero tratado con mucho cariño, muy emotivo" será "una alegoría a la paleta de colores que nos da el año". Con alegorías a Antonio García Peris, Joaquín Sorolla, las fiestas centenarias y acontecimientos que son efemérides durante el año: 775 aniversario de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, fundado un 10 de septiembre de 1250, pero también conmemoramos el 700 aniversario de la fiesta grande del Corpus, el 400 aniversario de la fiesta de los Xiquets de Sant Vicent, el 600 aniversario de la finalización del Micalet, el 675 aniversario del nacimiento del Padre Jofré y el centenario del estreno del Himno Regional, que se celebró en la plaza de toros en mayo de 1925.

La música será en directo, toda de compositores valencianos "piezas escritas desde hace siglos, que encajaban o se han hecho adrede. Lo interpretará la Banda Sinfónica Llum, creada ex profeso para la ocasión, con músicas mujeres mayoritariamente, miembros de la comarca de València, 65 en total con veinte partituras de Valero, Navarro, Saúl Gómez o Bernardo Adam -de quien se rescatará la primera suite fallera mayor- o Quique Soriano que ha versioneado , como hizo con esa pieza El Fallero popularizada en la pasada la Crida, una composición de Nino Bravo, con la que abrirá el festejo. Javier Reig, cover de Nino Bravo, también intervendrá en una composición "que ya ha emocionado en los ensayos". Les Folies de Carcaixent aportará "una propuesta sorprendente y rompedora".

Álvaro Cuenca, como coreógrafo, desgranó que "los ensayos está siendo un proceso sensible y emocional. Sencillo y elegante, con prevalencia de la danza valenciana. Once bailarines seleccionados componen el cuerpo de baile, "algo muy sencillo y delicado, ofreciendo a València otra perspectiva del evento". Dani Tatay pondrá voz a Sorolla.

"El espacio asusta" reconoció. "Y los que saldremos no dudamos en el reto. Poder crear algo en casa y para casa, porque soy fallero".

El entorno peatonal permitirá una llegada más espectacular de las vigentes falleras mayores y cortes de honor. "Será memorable". Javier Valiente es el responsable de la imagen gráfica.

"Déjense llevar" pidió Ballester.

¿Qué objetivos se tienen con este súper acto? Porque, por ejemplo, la Gala de la Reina del Carnaval de Tenerife, del pasado mes de enero, se emitió en TVE, incluyendo su servicio internacional, con una audiencia potencial de 400 millones de personas. Solo el espectáculo de la Crida fue, visualmente, equiparable al espectáculo más exigente. El tiempo dirá el alcande en trascendencia del evento y su valor como escaparate.

La imagen oficial de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2026 /

Y no se elige a la fallera mayor

Paradoja de las paradojas, el festejo es una historia inconclusa. De acuerdo que hay premio para las elegidas, pero no se llega al climax, que es La Telefonada, un festejo completamente diferente, casi en la intimidad de un hemiciclo que cada vez acoge a menos gente, porque se prefiere vivir en los casales y que no va a cambiar a medio plazo, aunque siempre da la sensación de que, con las pruebas realizadas, el jurado podría tambien elegir ahora la primera entre las trece, como se hace, por ejemplo, en Alicante.

