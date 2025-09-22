Una maestra en formación para orgullo de Los Pedrones

"Y el año que viene quiero opositar". Es la declaración de intenciones que toda estudiante de Magisterio tiene tatuada en su proyecto de vida. Salvo que, desde hace ya tiempo, esté en un concertado o en un privado, contratada o fija. Pero la oposición es para toda la vida, un colchón al que muchas aspiran, incluyendo la infinidad de profesoras que forman parte del grupo de Preseleccionadas. De las de este año, los anteriores y los que vengan. María Gómez es maestra de Infantil y Primaria con mención de inglés. "Dentro de lo que cabe he tenido suerte, porque todo lo que he trabajado hasta ahora ha sido en València. He estado en Argos, en Guadalaviar y este año en una escuela infantil: La Paloma". Con poco más de un año de carrera bajo el brazo "no me quejo. Sé que es el camino que tengo que seguir y ya veremos qué me depara el futuro". Pero quiere, quiere y quiere. "Vocación pura y dura. De niña le daba clase a mis peluches. En casa me decían si había una opción B y no lo había".

María Gómez Martínez, preseleccionada / Fotofilmax

Martina y María defienden la doble candidatura de Acacias-Picayo en el Roig Arena / Falla Acacias

María defenderá la candidatura de Acacias-Picayo, ese lugar que hubo que improvisar como sede de la preselección por una alerta meteorológica que no se materializó. "Garantizo que no es lo normal. Es que había mucha gente y era julio".

Llegó a la comisión de Benicalap sin tener que recorrer mucho camino porque "es la falla de debajo de mi casa. Mis padres querían que hiciera amiguitos nuevos. Llegué con tres, cuatro años".

Pero, eso sí, "ellos no son falleros. Veían que sacaban paellas en la calle, chocolate a la calle, que acogían a todo el mundo... y dijeron que era el lugar indicado. Nos metieron a mi hermano y a mí, que nos llevamos seis años -el es el mayor- y ya sabían que íbamos a estar bien". No son falleros o, mejor dicho, no eran falleros, porque este año, siendo ella la fallera mayor, ha vencido la resistencia: "los he apuntado". Y más: "mi abuela materna procede de Santander y este año pasé a mi sobrina santanderina en la Ofrenda. Es la hija de mi prima. La apunté porque me hacía mucha ilusión que lo viviera".

Falleras Mayores en la Ofrenda 2025. Día 17 (2/4) /

María no fue fallera mayor infantil de Acacias precisamente por esos tres años iniciales. "En mi comisión es por antigüedad y esos años que no tuve es lo que me lo impidió". Y para ser fallera mayor y estar a las puertas de un sueño ha sido tras una votación, pero condicionada. Se explica: "en mi falla se tiene cierto miramiento: si te presentas el año de antes, al siguiente te miran de otra forma y te consideran. En 2024 fuimos tres las que optamos. Este año pasado fuimos dos y ya me tocó a mí y la que quedaba es la fallera mayor ahora". Y todos felices.

Santander es el refugio largo. El corto, a una horita, la aldea de Los Pedrones "la de mi abuelo materno. No, no tenemos campos, pero sí casa. Siempre que tengo un momento voy porque es el sitio donde desconecto, donde cojo energía. Es mi sitio". Y el Roig Arena, de momento, también.