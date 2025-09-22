El regreso de una fallera con nombre único en la historia de la corte

Izaskun Albertos está de vuelta. Con ella se estrenó este nombre en el santoral de la corte de honor, cuando fue infantil en el año 2013. «Mi abuela era de Navarra y en un viaje, mi padre vio, rotulado en un camión, el nombre de Izaskun y dijo que si tenía una niña, le pondrían ese nombre. Fui niña y estaba claro». Con una salvedad: «les gustaba también porque no era nombre para acortarlo». Demasiado optimistas: «en el colegio ya me llamaban «Izas», por lo menos los más cercanos. ¿Y en la corte infantil? «Desde el primer momento también abreviado». Por cierto, el nombre -que comparte con una de las cantantes históricas de Mocedades- significa «retamal en lo alto del valle».

Izaskun, en la Galería de Falleras Ilustres de la pasada Ofrenda / Moisés Domínguez

Izaskun, elegida en las preselecciones / Fotofilmax

De origen fundador

Y ahora vuelve con su falla de siempre, Xiva-Francisco de Llano, a la que llegó «por mi tía abuela, que es fundadora. Fue ella la que apuntó a mi hermano mayor y luego a mi. Mis padres se incorporaron a partir de ser yo fallera mayor infantil y ahora están todos en delegaciones». Y ha sido prontito fallera mayor. «Fui infantil y quería, sí o sí, repetir. Quería eso sí, una vez acabados los estudios y poder dedicar un año a ser fallera mayor». El año pasado fue una de las coorganizadoras de la cena de cortes y a pesar de que apenas ha pasado un suspiro, no es la primera de su corte infantil que llega a la gran final: «el año pasado ya estuvo Carla Romero».

Izaskun, en el Extra de Fallas de Levante EMV de 2013 / RLV

Representará a una de las comisiones que llevan más a rajatabla la Experimentación. Este año fue el «fardaxo», un enorme lagarto de madera que apenas levantaba medio metro del suelo, pero que fue una de las apuestas, nuevamente, por el arte alternativo. «¿Que qué me llevé de ninot? El de la Exposición. Una figura de madera de una persona tumbada en el sofá que parecía hacer la posición del fardaxo».

Primadia, Audición y Lenguaje

En lo profesional, desde luego no pasa el tiempo tomando el sol. Hablaba de estudios finalizados, su historia es la de muchas candidatas con el oficio más repetido de entre todas ellas. Es Profesora de Educación Primaria con mención de Audición y Lenguaje. «Terminé el año pasado la carrera y el próximo tengo las oposiciones. Desde entonces he trabajado en un comedor escolar, he dado clase a niños por la tarde y, sobre todo, he hecho cursillos para sumar puntos». Va con prisas por arreglar el futuro. «Los cursillos dan puntos, quiero, necesito, sumar más. Por ejemplo con idiomas porque tengo el C1 de valenciano, pero no me cuenta porque eso es un mínimo exigible. El B2 de inglés pasa lo mismo...» cálculos de cara a una fecha aún lejana: «parece ser que serán en septiembre de 2026», lo que puede suponer una nueva vida después de, quien sabe, haber vivido todo un año en lo más alto de las Fallas. Otra vez.