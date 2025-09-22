La apuesta de la "Ciutat Vella de Mislata" para seguir soñando

El tatuaje que Paula luce discretamente pone "Ama tu Caos". "Es el título de una novela de Albert Espinosa. Muy recomendable", pero con una particularidad: "está escrito con la letra de mi padre. No sé si qué me inventé para que me lo escribiera, pero lo hizo y así me lo llevé para que me lo tatuaran. Mi padre es muy especial, es mi persona favorita".

Convicciones profundas para quien sigue haciendo camino. "Ahora mismo soy profesora de inglés en una academia", a lo que ha llegado "después de hacer Magisterio de Educación Primaria y sacarme el C1 de inglés. Ahora, además, me estoy especializando en Audición y Lenguaje". Porque, como alguna otra preseleccionada, ha hecho los deberes, pero no le han dado aún el premio. "He hecho la oposición y aprobé, pero sin plaza, por lo que me toca estar a la espera, estar en bolsa, ir cogiendo oportunidades, sumando méritos y esperar una nueva oportunidad".

Paula, durante la preselección, con Martina Fas, de la actual corte infantil y de su misma comisión / Moisés Domínguez / 

Paula desfila ya preseleccionada / Fotofilmax

Aquí las hay. En las preselecciones falleras suele ser un todo o nada. "Es una profesión muy demandada y requiere tiempo y paciencia, pero al final merece la pena". ¿Frustra? "Normalmente, si, porque has dado el cien por cien y has cumplido con el objetivo, pero no te dan el premio. Pero has de ir preparado para el no, porque estas cosas pueden pasar. La frustración pasa, ha de pasar, rápido porque con motivación, especialmente cuando estás ya haciendo los primeros trabajos te hace volver a estudiar, volver a presentarle y seguro que, al final, lo logras" Es, pues, "una carrera de fondo".

Así la "cazamos" en la Ofrenda / RLV

De 1994 a 2025

Como una carrera de fondo fue la espera de la Plaza de la Morería para verse en lo más alto. "Tuvimos en la corte de 1994 a Gema Monfort. Pero desde entonces, y a pesar de las preseleccionadas que habíamos tenido, no habíamos conseguido repetir". Hasta este año, que vivió en primera fila en calidad de "comisión con preseleccionada". "Confiábamos mucho en Martina Fas y ha sido para todos una alegría muy grande. Nos ha devuelto la esperanza". Ahora, ella defenderá la posibilidad de repetir un año después. "La Morería es la falla en la que he nacido. Mi madre ha sido fallera mayor dos veces, mi abuelo ha sido casalero media vida, mi hermano presidente infantil... todos estamos vinculados a la falla.

Es la Ciutat Vella de Mislata. "Mi abuela vive allí y en Fallas nos mudamos allí, invadimos, llegamos con los trajes...".

Palco del día 16: Enrique Arce se lo pasó en grande /

Infantil hace 14 años

Fue fallera mayor infantil en 2011. "Fue una experiencia maravillosa. No tanto la preselección porque estaba muy enferma y, la verdad, no la disfruté. Este año, en el regreso, tenía ganas de disfrutarlo de verdad. Y encima, con el premio de salir elegida". Y ahora, a la espera, porque 32 años no es nada y un año aún menos.